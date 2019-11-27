النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإحصاء" تدشن "مركز البيانات" وتنال شهادة "TIER II"

يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها

دشّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، بمقر الهيئة في الرياض؛ "مركز البيانات" الذي يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها؛ إذ سيرفع مستوى العناية بالمعلومات والمحافظة عليها.

ويأتي تدشين المركز في إطار الاستعداد لإطلاق مشروع "تعداد السعودية 2020"، وتماشيًا مع برامج ومبادرات التحول التي تنفِّذها الهيئة مؤخرًا، والتي حقَّقت نقلةً نوعيَّةً واسعةً في مجال البيانات وتوفيرها على المستوى المحلي والدولي.

وحصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" من معهد "Uptime" الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز البيانات العالمية؛ نظير موثوقية وثبات الأنظمة الإلكترونية لجميع مكوِّنات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة، وتوافرها على مدار الساعة، والتي تعدُّ أولى الشهادات العالمية التي أحرزتها الهيئة مع تدشين مركز البيانات؛ وهي تأكيد على مستوى العناية برفع مستوى الأداء داخل منظومة العمل الإحصائي في المملكة وتكامُله مع الجهات الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن تدشين "مركز البيانات" يهدف إلى تضمين بيانات أعمال الهيئة المختلفة من "النشرات، والمسوح الميدانية، وبيانات السجلَّات الإدارية"، إضافةً إلى البيانات الخاصة ببرنامج مصدر، فضلًا عن الأعمال المستقبليَّة التي تشمل على سبيل المثال مشروع "تعداد السعودية 2020" والأعمال الإحصائية المختلفة.

وأكد "التخيفي" أن أهمية حصول الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" تأتي من كونها شهادة عالمية بمقاييس ومعايير صارمة، وتستخدم كمقياس لموثوقية وثبات وتوافر الأنظمة الإلكترونية لجميع مكونات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة على مدار الساعة.

وقال: الحصول عليها يضيف تميزًا للأعمال التقنية بالهيئة، وأن هذه الشهادة تُعطي رسالةً بأن الهيئة العامة للإحصاء تتبنَّى المعايير والمقاييس الدولية في مجال التقنية، وتسعى دائمًا إلى مواكبة آخر ما توصَّلت إليه التقنية على مستوى العالم.

الهيئة العامة للإحصاء مركز البيانات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإحصاء" تدشن "مركز البيانات" وتنال شهادة "TIER II"
سبق

دشّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، بمقر الهيئة في الرياض؛ "مركز البيانات" الذي يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها؛ إذ سيرفع مستوى العناية بالمعلومات والمحافظة عليها.

ويأتي تدشين المركز في إطار الاستعداد لإطلاق مشروع "تعداد السعودية 2020"، وتماشيًا مع برامج ومبادرات التحول التي تنفِّذها الهيئة مؤخرًا، والتي حقَّقت نقلةً نوعيَّةً واسعةً في مجال البيانات وتوفيرها على المستوى المحلي والدولي.

وحصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" من معهد "Uptime" الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز البيانات العالمية؛ نظير موثوقية وثبات الأنظمة الإلكترونية لجميع مكوِّنات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة، وتوافرها على مدار الساعة، والتي تعدُّ أولى الشهادات العالمية التي أحرزتها الهيئة مع تدشين مركز البيانات؛ وهي تأكيد على مستوى العناية برفع مستوى الأداء داخل منظومة العمل الإحصائي في المملكة وتكامُله مع الجهات الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن تدشين "مركز البيانات" يهدف إلى تضمين بيانات أعمال الهيئة المختلفة من "النشرات، والمسوح الميدانية، وبيانات السجلَّات الإدارية"، إضافةً إلى البيانات الخاصة ببرنامج مصدر، فضلًا عن الأعمال المستقبليَّة التي تشمل على سبيل المثال مشروع "تعداد السعودية 2020" والأعمال الإحصائية المختلفة.

وأكد "التخيفي" أن أهمية حصول الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" تأتي من كونها شهادة عالمية بمقاييس ومعايير صارمة، وتستخدم كمقياس لموثوقية وثبات وتوافر الأنظمة الإلكترونية لجميع مكونات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة على مدار الساعة.

وقال: الحصول عليها يضيف تميزًا للأعمال التقنية بالهيئة، وأن هذه الشهادة تُعطي رسالةً بأن الهيئة العامة للإحصاء تتبنَّى المعايير والمقاييس الدولية في مجال التقنية، وتسعى دائمًا إلى مواكبة آخر ما توصَّلت إليه التقنية على مستوى العالم.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:52 PM

"الإحصاء" تدشن "مركز البيانات" وتنال شهادة "TIER II"

يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
324

دشّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، بمقر الهيئة في الرياض؛ "مركز البيانات" الذي يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها؛ إذ سيرفع مستوى العناية بالمعلومات والمحافظة عليها.

ويأتي تدشين المركز في إطار الاستعداد لإطلاق مشروع "تعداد السعودية 2020"، وتماشيًا مع برامج ومبادرات التحول التي تنفِّذها الهيئة مؤخرًا، والتي حقَّقت نقلةً نوعيَّةً واسعةً في مجال البيانات وتوفيرها على المستوى المحلي والدولي.

وحصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" من معهد "Uptime" الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز البيانات العالمية؛ نظير موثوقية وثبات الأنظمة الإلكترونية لجميع مكوِّنات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة، وتوافرها على مدار الساعة، والتي تعدُّ أولى الشهادات العالمية التي أحرزتها الهيئة مع تدشين مركز البيانات؛ وهي تأكيد على مستوى العناية برفع مستوى الأداء داخل منظومة العمل الإحصائي في المملكة وتكامُله مع الجهات الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن تدشين "مركز البيانات" يهدف إلى تضمين بيانات أعمال الهيئة المختلفة من "النشرات، والمسوح الميدانية، وبيانات السجلَّات الإدارية"، إضافةً إلى البيانات الخاصة ببرنامج مصدر، فضلًا عن الأعمال المستقبليَّة التي تشمل على سبيل المثال مشروع "تعداد السعودية 2020" والأعمال الإحصائية المختلفة.

وأكد "التخيفي" أن أهمية حصول الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" تأتي من كونها شهادة عالمية بمقاييس ومعايير صارمة، وتستخدم كمقياس لموثوقية وثبات وتوافر الأنظمة الإلكترونية لجميع مكونات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة على مدار الساعة.

وقال: الحصول عليها يضيف تميزًا للأعمال التقنية بالهيئة، وأن هذه الشهادة تُعطي رسالةً بأن الهيئة العامة للإحصاء تتبنَّى المعايير والمقاييس الدولية في مجال التقنية، وتسعى دائمًا إلى مواكبة آخر ما توصَّلت إليه التقنية على مستوى العالم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,173
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,666
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,041
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,407

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة