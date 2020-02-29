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"الصحة" تدعو للتواصل مع 937 للرد على استفسارات "كورونا" على مدار الساعة

دعت الصحة كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة" لتجنّب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أنها نشرت ملفاً توعوياً شاملاً عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل، تتضمّن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس، وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.

وزارة الصحة مركز صحة 937 فيروس كورونا الجديد الأمراض التنفسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدعو للتواصل مع 937 للرد على استفسارات "كورونا" على مدار الساعة
سبق

دعت الصحة كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة" لتجنّب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أنها نشرت ملفاً توعوياً شاملاً عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل، تتضمّن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس، وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:44 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
08:53 PM

"الصحة" تدعو للتواصل مع 937 للرد على استفسارات "كورونا" على مدار الساعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,242

دعت الصحة كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة" لتجنّب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أنها نشرت ملفاً توعوياً شاملاً عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل، تتضمّن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس، وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.

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