​"سبق" في أسبوع.. براعة الحضور لأبناء الملك وردود سعودية "مفحمة" وانطلاق "بولو الصحراء"

محليًا.. صورة سمو ولي العهد بالعلا تتصدر.. وموجة الصقيع وتدريس "الصينية" يجذبان الانتباه

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية وإقليمية وعالمية في الكثير من المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، كانت محل اهتمام الشارع السعودي، وتفاعل معها الكثيرون، ورصدتها "سبق" بالكلمة والصورة.

وفي مقدمة هذه الأحداث: جاءت تهنئة القيادة للرئيس الكرواتي الجديد، وصور ولي العهد مع الأمراء في العلا، والردود المفحمة لوزير الطاقة ووزير الدولة للشؤون الخارجية على الأسئلة السخيفة، والحضور الفاعل للمملكة في مؤتمر دافوس، ومحاكمة ترامب وتدريس اللغة الصينية مع انطلاق الدراسة في المدارس، وانطلاق "بولو الصحراء".

واختتمت بالحضور المتميز للأمير خالد بن سلمان في لقائه التلفزيوني، وموجة البرد القارس التي تنتظر معظم مناطق السعودية وهي الأقوى هذا الموسم، وغيرها من الأخبار والأحداث المحلية والعالمية.

القيادة تهنئ الرئيس الكرواتي المنتخب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكرواتيا.

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صورة حديثة.. ولي العهد مع عدد من الأمراء في "العلا"

نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، صورة حديثة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محافظة العلا.

وظهر في الصورة الأمير خالد بن سطام بن سعود والأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير سلمان بن طلال بن سعود في مطعم "انابلز" في العلا، والذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية ولم يسبق له أن افتتح موقعاً مؤقتاً في أي بقعة من العالم سوى في محافظة العلا من ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

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بعيداً عن الأسئلة "السخيفة" و"جمهوريات الموز": إجابات سعودية حاسمة

من أطرف ما تم تداوله الخميس 23 يناير 2020م مقطع فيديو صغير لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهو يرد على صحفي "لحوح"، وجّه له سؤالاً "خطأً" في منتدى "دافوس 2020"، ولأن المكان خطأ والسؤال خطأ، فلم يتردد الأمير في التأكيد على تساؤل الصحفي (هل أنا غبي؟!) ليقول له الأمير ببساطة: (نعم). فالسؤال كان "للوزير الخطأ وفي المكان الخطأ وعن الموضوع الخطأ". وقد أثبتت الأحداث أن المسؤولين السعوديين لا يترددون في الرد، لكن ليس على ما هو "سخيف" طبعاً.

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وزير الطاقة: العالم يعترف بالمملكة كمسؤول مؤثر في الساحة الدولية

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن العالم يعترف بالمملكة العربية السعودية كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، حيث تدرك كونها مزودًا للطاقة احتياجات العملاء وتجاوزت هذه المرحلة من خلال إظهار قدرتها لإنقاذ أمن الطاقة في العديد من الظروف.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي "دافوس" بعنوان "أولويات السعودية في مجموعة العشرين".

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"الجبير": السعودية لا تتلقى أي درس من أحد.. وتعمل لإقامة مجتمع متسامح

خاطب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي التي كرست جلسة خاصة لإجراء نقاش عام حول العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي.

وفي التفاصيل، حضر الجلسة مندوب السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، والمدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الأوروبي ديفيد ماكستير بالوزير الجبير، مشددًا على أهمية العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهم المسائل والموضوعات المطروحة للنقاش خلال الجلسة.

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"خالد بن سلمان" يجيب عن أصعب الأسئلة: لهذا تعدنا إيران عدواً.. وهذا حل اليمن

تحدّث نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية بثتها "العربية"، الجمعة، عن النظام الإيراني وسياساته التخريبية، معتبرًا أن إيران وميليشياتها تهديد لأمن المنطقة.

وأكّد أن "الخلاف بين السعودية وإيران ليس متعلّقًا بالسنة والشيعة، بل هو عبارة عن تصادم في الرؤى؛ فالسعودية لديها رؤية ذات نظرة مستقبلية للدفع بمجتمعنا للأمام، ولنتمكّن من تحقيق ذلك الهدف، نحن نريد أن يكون لدينا منطقة مستقرة ومسالمة ومزدهرة، ونحن نريد زيادة التعاون التجاري. لكن إيران تريد العكس، فلديها سياسة توسعيّة؛ حيث يريدون بشكل أساسي السيطرةَ على بلدان بالمنطقة، كما أن لديهم نشاطات مدمرة في المنطقة تؤدي للعودة بالمنطقة للخلف، وليس الدفع بها للأمام".

وأكد أن السعودية لديها رؤية 2030 التي تحرك المملكة إلى الأمام، في حين لدى إيران خطة من عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة إلى الخلف.

https://sabq.org/v8RZ65

"العيسى" يختتم زيارته التاريخية لمواقع الإبادة الجماعية في "أوشفيتز"

اختتم أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ والوفد الإسلامي الرفيع الذي يرافقه برفقة كِبار العلماء المسلمين، زيارته التاريخية إلى معسكر الإبادة الجماعية لليهود بأوشفيتز في بولندا.

جاء ذلك في بداية جولة دولية تشمل زيارة أخرى لموقع المذابح في سربرنتشا بالبوسنة والهرسك.

وكان "العيسى" زار "أوشفيتز" مترئساً وفداً يضم 25 عالماً إسلامياً من مختلف المذاهب، مصحوباً بقيادات دينية من عدد من أتباع الأديان، بمناسبة الذكرى السنوية "75" لتحرير المعسكر من قبضة النازيين الذين قتلوا أكثر من مليون يهودي أعزل.

https://sabq.org/fgQzCG

حصاد اليوم الأول لمحاكمة "ترامب".. 13 ساعة مناقشات وتبادل الاتهامات بالكذب

خاض الجمهوريون والديمقراطيون مواجهة حادة في مجلس الشيوخ حول استدعاء شهود وطلب وثائق من البيت الأبيض في اليوم الأول من محاكمة تاريخية؛ بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب.

ودارت نقاشات حامية بين الجانبين حول إجراءات المحاكمة أتاحت للديمقراطيين فرصة عرض قضيتهم ضد "ترامب" على التلفزيون الوطني، لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استعرض قوته السياسية، وحرك غالبيته في المجلس البالغة 53 - 47 لعرقلة جهود الديمقراطيين الواحدة تلو الأخرى، الهادفة لتغيير ضوابط هذه المحاكمة، التي تشير تقارير إلى أنه صاغها مع البيت الأبيض لحماية "ترامب".

https://sabq.org/48S2mc

الادعاء العام الأمريكي: نملك أدلة فضيحة "بيزوس" ونعرف مَن باع ومَن قبض الثمن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات المختصّة بما فيها المدعون الاتحاديون في مدينة نيويورك يملكون أدلة تكشف تورط شقيق صديقة الملياردير الأمريكي ومؤسِّس "أمازون" جيف بيزوس؛ في فضيحة "بيزوس" الشهيرة.

وأوضح التقرير أن هناك معلومات تشير إلى أن صديقة "بيزوس" نفسها قد تكون متورّطة في هذه القضية؛ حيث إن هناك شكوكاً وتحقيقات بأن تكون متعاونة مع شقيقة مايكل سانشيز؛ لابتزاز الملياردير الأمريكي.

وكشف المطلعون على التحقيقات أن المدّعين الفيدراليين لديهم أدلة عدة من بينها رسائل نصية في 10 مايو 2018 أُرسلت من جهاز لورين- صديقة بيزوس- إلى شقيقها مايكل؛ تحتوي على رسائل غزلية وصور لبيزوس.

https://sabq.org/7DXZLk

أسبوع حافل للتعليم.. لقاء الوزير واللغة الصينية مع بدء الدراسة

جاءت وزارة التعليم بنصيب وافر من الأحداث مع بدء عودة ستة ملايين طالب إلى مقاعد الدراسة، حيث كشف وزير التعليم حمد آل الشيخ خلال برنامج في الصورة على قناة "روتانا خليجية" خُطة المملكة لتطوير قطاع التعليم، كما استعرض تقرير 14 محطة رئيسية لوزير التعليم أعادت صياغة التعليم بالسعودية في 2019 وتواكب رؤية 2030.

وكان نصيب تدريس اللغة الصينية بالمدارس وافرًا، بدءًا من شكر السفير الصيني في المملكة لسمو ولي العهد لإدراجها في المدارس ومرورًا بمعلومات تدهشك عن اللغة الجديدة إضافة إلى بدء التسجيل بها كمادة اختيارية.

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بعد توجيه الدعم.. استقرار بأسعار المواشي ومقترح لمنع الارتفاع وتعديل الشروط

أكّد عدد من مربي الماشية، أن الأسعار مستقرة ولم يطرأ عليها أيُّ تأثر يُذكر بعد إعلان المؤسـسة العـامة للحبوب مطلع العام الحالي، تعديل أسعار منتجات الشعير وتوجيه الدعم الذي كان يُصرف على الأعلاف، إلى المستحقين من أصحاب الماشية مع زيادته عن العام الماضي ليصل إلى 80 مليوناً.

https://sabq.org/K35kVy

"الجهني": معظم مناطق السعودية على موعد مع موجة برد قارس هي الأقوى هذا الموسم

توقع خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله، أن تدخل أغلب المناطق السعودية في ذروة الموجة القطبية، والتي تعتبر الأقوى على عدة مناطق خلال شتاء العام الحالي.

وقال إن ذروة الموجة القطبية من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، خاصة على الشمالية والوسطى، محذراً بشدة من درجات التجمد.

https://sabq.org/M23DhB

"مدمي خشوم الإبل".. شاهد ما فعلته العاصفة الغبارية والثلوج بشمال المملكة

يُعرف انخفاض درجات الحرارة والصقيع هذه الأيام بـ"مدمي أو مفطر خشوم الإبل"؛ بمعنى خروج الدم بسبب تجرح أنوف الإبل لشدة البرد، وهي علامة يستدل بها لأيام الشبط وشدة برده، وهذا ما وثّقه المواطن هزاع السلماني في إحدى صحاري الشمال.

فيما تعرّضت المناطق الشمالية، مساء أمس، إلى موجة غبارية ورياح شديدة السرعة وأمطار خفيفة ومتوسطة وتساقط للثلوج الخفيفة في طريف وشمال سكاكا.

https://sabq.org/T8364v

قصة تثير الدهشة.. شاهد أول "طيارة" في العالم بلا ذراعين تحصد الإعجاب بالرياض

استحوذت أول قائدة طيران في العالم حُرمت من الذراعين، على إعجاب ودهشة جمهور الزوار في "ملتقى الطيران العام" الخامس الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، ويختتم فعالياته مساء اليوم "السبت"، لتجسد أمام المشاهدين النموذج الإنساني الطموح وصاحبة الإرادة القوية من أجل تحدّي الإعاقة وقهر المستحيل، وتقود الطائرة بكفاءة واحترافية عالية بقدميها وبدون ذراعين.

https://sabq.org/XtZ7jW

انطلاق "بولو الصحراء" في العلا.. لأول مرة بالعالم

انطلقت فعاليات بطولة "بولو الصحراء" الأولى في العالم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو اليوم، التي تستمر لمدة يومين ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة في العلا.

وتشارك مجموعة من أبرز لاعبي البولو العالميين في البطولة من بينهم أدولفو غامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة في العالم ومؤسس فريق لا دولفينا وصاحب لقب البطولة والأبرز عالمياً، وديفيد ستيرلنغ وبابلو ماك دونو، الحائزان على تصنيف 10 أهداف في فريق لا دولفينا، ونجم البولو الأرجنتيني ناتشو فيغيراس.

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محطات وقود متحركة لخدمة العملاء.. "سبق" تكشف التفاصيل

انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى زيادة مستوى الرفاهية للمواطن وزيادة مستوى جودة الحياة في المملكة، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار اشتراطات مراكز الخدمة التي تضمنت المحطات المتحركة(MOBILE)فئة (د) لغرض التسهيل على مستفيد الخدمة بإيصال خدمة الوقود الذي يرغب به دون الحاجة للوصول لمحطة الوقود أو لقطع مسافات طويلة لتعبئة المركبة بالوقود.

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