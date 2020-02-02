مدير "تعليم الرياض": "تعداد السعودية 2020" مشروع وطني استراتيجي

يبدأ 23 رجب لمدة 20 يومًا.. "والوهيبي" وجّه بتقديم كل التسهيلات

وجّه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، مديري مكاتب التعليم والمدارس بتقديم التسهيلات الممكنة والتعاون مع مندوبي الهيئة العامة للإحصاء، خلال فترة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441هـ التي ستبدأ في 23 رجب من العام الجاري لمدة 20 يومًا.

وقال الوهيبي: إن "تعداد السعودية 2020" مشروع وطني استراتيجي، يهدف إلى توفير البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية الموثوقية، واستخدامها في الدراسات والبحوث والمساهمة في عملية وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات؛ الأمر الذي يساهم في التخطيط لعمليات التنمية الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأهاب بتسهيل استفادة مندوبي الهيئة العامة للإحصاء من مقرات العمل المناسبة في بعض المدارس المختارة لأعمال التعداد، بالتنسيق بين مشرفي التعداد في المنطقة ونوابهم ومشرفي الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال المدة من 15 جمادى الآخرة حتى نهاية 23 شعبان 1441هـ.

ودعا الوهيبي إلى التعريف بمشروع تعداد السعودية 1441هـ، وإبراز أهميته لمنسوبي المدارس في المنطقة؛ راجيًا من الله للجميع دوام التوفيق والسداد.