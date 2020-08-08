"الأرصاد": رياح وأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من تبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل "تبوك، والبدع، وتيماء، وحقل"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل "تبوك، والبدع، وتيماء، وحقل"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل "تبوك، والبدع، وتيماء، وحقل"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل "تبوك، والبدع، وتيماء، وحقل"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.