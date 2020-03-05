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مكة.. حادث تصادم بطريق "صقر قريش" يصرع ثلاثة أشخاص ويُصيب رابعًا

مرور العاصمة المقدسة باشر موقع البلاغ للتحقيق بملابساته

باشر مرور العاصمة المقدسة حادثاً مرورياً بين مركبتين على طريق الملك خالد "صقر قريش"، نتج عنه ثلاثة وفيات من الجنسية الآسيوية وإصابة واحدة تم نقلها بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.

تفصيلاً؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين على طريق الملك خالد بشرائع ( صقر قريش ) وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاثة أشخاص محتجزين داخل المركبة تم إخراجهم بواسطة الدفاع المدني وبعد الكشف عليهم اتضح أنهم متوفون فيما تم نقل إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.


من جانبه، باشر قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة- ممثلاً بقسم الشرائع- موقع البلاغ للتحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

مكة المكرمة مرور العاصمة المقدسة الهلال الأحمر طريق الملك خالد حادث مروري

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مكة.. حادث تصادم بطريق "صقر قريش" يصرع ثلاثة أشخاص ويُصيب رابعًا
سبق

باشر مرور العاصمة المقدسة حادثاً مرورياً بين مركبتين على طريق الملك خالد "صقر قريش"، نتج عنه ثلاثة وفيات من الجنسية الآسيوية وإصابة واحدة تم نقلها بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.

تفصيلاً؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين على طريق الملك خالد بشرائع ( صقر قريش ) وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاثة أشخاص محتجزين داخل المركبة تم إخراجهم بواسطة الدفاع المدني وبعد الكشف عليهم اتضح أنهم متوفون فيما تم نقل إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.


من جانبه، باشر قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة- ممثلاً بقسم الشرائع- موقع البلاغ للتحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:18 AM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:38 AM

مكة.. حادث تصادم بطريق "صقر قريش" يصرع ثلاثة أشخاص ويُصيب رابعًا

مرور العاصمة المقدسة باشر موقع البلاغ للتحقيق بملابساته

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
6,810

باشر مرور العاصمة المقدسة حادثاً مرورياً بين مركبتين على طريق الملك خالد "صقر قريش"، نتج عنه ثلاثة وفيات من الجنسية الآسيوية وإصابة واحدة تم نقلها بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.

تفصيلاً؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين على طريق الملك خالد بشرائع ( صقر قريش ) وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاثة أشخاص محتجزين داخل المركبة تم إخراجهم بواسطة الدفاع المدني وبعد الكشف عليهم اتضح أنهم متوفون فيما تم نقل إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.


من جانبه، باشر قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة- ممثلاً بقسم الشرائع- موقع البلاغ للتحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

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