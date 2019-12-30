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"ساما": 155 ألف قرض بقيمة 69 مليار ريال خلال 11 شهراً

94 % من عقود التمويل العقاري عن طريق البنوك التجارية

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2019م، إلى نحو 155893 عقداً بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال.

وسجّلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال عام 2019م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018م الذي سجل توقيع 44021 عقداً بقيمة بلغت نحو 26 ملياراً خلال الأشهر نفسها من 2018م.

وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر 2019م نحو 20525عقداً، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر 2018م، الذي سجل توقيع 6720 عقداً؛ ونما حجم التمويل في نوفمبر 2019م بنسبة 154% على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، مقابل 3.563 مليار ريال في نوفمبر 2018م بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال، أي نحو 205%.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد أُبرمت قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أُبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكّلت في شهر نوفمبر 2019م قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال، أي نحو 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7.192 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 546 مليون ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م، بلغ نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016م، فشهد توقيع نحو 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.

مؤسسة النقد العربي ساما القروض العقارية القروض السكنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما": 155 ألف قرض بقيمة 69 مليار ريال خلال 11 شهراً
سبق

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2019م، إلى نحو 155893 عقداً بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال.

وسجّلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال عام 2019م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018م الذي سجل توقيع 44021 عقداً بقيمة بلغت نحو 26 ملياراً خلال الأشهر نفسها من 2018م.

وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر 2019م نحو 20525عقداً، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر 2018م، الذي سجل توقيع 6720 عقداً؛ ونما حجم التمويل في نوفمبر 2019م بنسبة 154% على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، مقابل 3.563 مليار ريال في نوفمبر 2018م بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال، أي نحو 205%.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد أُبرمت قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أُبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكّلت في شهر نوفمبر 2019م قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال، أي نحو 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7.192 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 546 مليون ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م، بلغ نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016م، فشهد توقيع نحو 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
12:53 PM

"ساما": 155 ألف قرض بقيمة 69 مليار ريال خلال 11 شهراً

94 % من عقود التمويل العقاري عن طريق البنوك التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2019م، إلى نحو 155893 عقداً بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال.

وسجّلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال عام 2019م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018م الذي سجل توقيع 44021 عقداً بقيمة بلغت نحو 26 ملياراً خلال الأشهر نفسها من 2018م.

وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر 2019م نحو 20525عقداً، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر 2018م، الذي سجل توقيع 6720 عقداً؛ ونما حجم التمويل في نوفمبر 2019م بنسبة 154% على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، مقابل 3.563 مليار ريال في نوفمبر 2018م بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال، أي نحو 205%.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد أُبرمت قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أُبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكّلت في شهر نوفمبر 2019م قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال، أي نحو 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7.192 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 546 مليون ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م، بلغ نحو 50496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016م، فشهد توقيع نحو 22259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.

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