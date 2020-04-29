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تشاد تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

52 شخصاً أُصيبوا بالفيروس.. تماثل 19 منهم للشفاء

أعلنت تشاد اليوم، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، بأن 52 شخصاً أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي؛ تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

فيروس كورونا الجديد

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تشاد تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا
سبق

أعلنت تشاد اليوم، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، بأن 52 شخصاً أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي؛ تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:27 AM

تشاد تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

52 شخصاً أُصيبوا بالفيروس.. تماثل 19 منهم للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت تشاد اليوم، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، بأن 52 شخصاً أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي؛ تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

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