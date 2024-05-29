النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحملات البلدية بمكة تغلق 300 منشأة غذائية وتصادر 21 طنًّا من المواد الفاسدة خلال رمضان

تكثِّف الأمانة حملاتها على المنشآت الغذائية والصحية بالمنطقة المركزية حول الحرم

أسفرت الحملات التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن عن إغلاق 300 منشأة من بين أكثر من أربعة آلاف منشأة، تم الوقوف عليها، وخضعت للرقابة الصحية.

وتفصيلاً، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، وحصلت "سبق" على نسخة منه، وذلك بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وكشف التقرير عن مصادرة وإتلاف 21 طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة 455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام أيضًا داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية الأخرى.

وبيَّن التقرير أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغ 4612 منشأة، وكان عدد المستوفية ما يقارب 3000 منشأة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 1612 منشأة.

وأسفرت الحملة على مدى ثلاثة أسابيع مضت من الشهر الفضيل عن إغلاق 300 منشأة حتى مثول هذا الخبر للنشر.

وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جهودها حاليًا على المنشآت الغذائية والصحية، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامنًا مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك التي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحملات البلدية بمكة تغلق 300 منشأة غذائية وتصادر 21 طنًّا من المواد الفاسدة خلال رمضان
سبق

أسفرت الحملات التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن عن إغلاق 300 منشأة من بين أكثر من أربعة آلاف منشأة، تم الوقوف عليها، وخضعت للرقابة الصحية.

وتفصيلاً، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، وحصلت "سبق" على نسخة منه، وذلك بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وكشف التقرير عن مصادرة وإتلاف 21 طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة 455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام أيضًا داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية الأخرى.

وبيَّن التقرير أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغ 4612 منشأة، وكان عدد المستوفية ما يقارب 3000 منشأة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 1612 منشأة.

وأسفرت الحملة على مدى ثلاثة أسابيع مضت من الشهر الفضيل عن إغلاق 300 منشأة حتى مثول هذا الخبر للنشر.

وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جهودها حاليًا على المنشآت الغذائية والصحية، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامنًا مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك التي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
02:06 AM

الحملات البلدية بمكة تغلق 300 منشأة غذائية وتصادر 21 طنًّا من المواد الفاسدة خلال رمضان

تكثِّف الأمانة حملاتها على المنشآت الغذائية والصحية بالمنطقة المركزية حول الحرم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
872

أسفرت الحملات التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن عن إغلاق 300 منشأة من بين أكثر من أربعة آلاف منشأة، تم الوقوف عليها، وخضعت للرقابة الصحية.

وتفصيلاً، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، وحصلت "سبق" على نسخة منه، وذلك بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وكشف التقرير عن مصادرة وإتلاف 21 طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة 455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام أيضًا داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية الأخرى.

وبيَّن التقرير أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغ 4612 منشأة، وكان عدد المستوفية ما يقارب 3000 منشأة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 1612 منشأة.

وأسفرت الحملة على مدى ثلاثة أسابيع مضت من الشهر الفضيل عن إغلاق 300 منشأة حتى مثول هذا الخبر للنشر.

وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جهودها حاليًا على المنشآت الغذائية والصحية، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامنًا مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك التي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,937
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,189
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,579

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة