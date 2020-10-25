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بالصور.. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور

تسهيلاً على المواطنين وبتوجيه من أمير المنطقة الشرقية

وافق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام والطريق المؤدي إلى الإصلاحية أمام الحركة المرورية، وذلك تسهيلاً على المواطنين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ تقاطع ماسي ويشمل منحدرات الربط على طريق الرياض الدمام السريع بالإضافة إلى مدخل إصلاحية الدمام بطول ثلاثة كيلو مترات.

وأضاف الغامدي أن هذا المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة على طريق الدمام الرياض السريع وخدمة إصلاحية الدمام، كما يسهم في خدمة مستخدمي الطريق في الالتفاف من على طريق الرياض الدمام السريع سواءً المتجه إلى الرياض أو إلى الدمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور
سبق

وافق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام والطريق المؤدي إلى الإصلاحية أمام الحركة المرورية، وذلك تسهيلاً على المواطنين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ تقاطع ماسي ويشمل منحدرات الربط على طريق الرياض الدمام السريع بالإضافة إلى مدخل إصلاحية الدمام بطول ثلاثة كيلو مترات.

وأضاف الغامدي أن هذا المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة على طريق الدمام الرياض السريع وخدمة إصلاحية الدمام، كما يسهم في خدمة مستخدمي الطريق في الالتفاف من على طريق الرياض الدمام السريع سواءً المتجه إلى الرياض أو إلى الدمام.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
04:22 PM

بالصور.. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور

تسهيلاً على المواطنين وبتوجيه من أمير المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
1,218

وافق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام والطريق المؤدي إلى الإصلاحية أمام الحركة المرورية، وذلك تسهيلاً على المواطنين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ تقاطع ماسي ويشمل منحدرات الربط على طريق الرياض الدمام السريع بالإضافة إلى مدخل إصلاحية الدمام بطول ثلاثة كيلو مترات.

وأضاف الغامدي أن هذا المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة على طريق الدمام الرياض السريع وخدمة إصلاحية الدمام، كما يسهم في خدمة مستخدمي الطريق في الالتفاف من على طريق الرياض الدمام السريع سواءً المتجه إلى الرياض أو إلى الدمام.

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