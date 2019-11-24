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"الحجرف" يدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر السفارة الأمريكية بصنعاء

طالب بسرعة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين من منسوبيها والعاملين بها وعائلاتهم

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء بالجمهورية اليمنية، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها مع أفراد عائلاتهم من المواطنين اليمنيين.

وأكد الدكتور الحجرف أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية.

كما طالب بسرعة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين من منسوبي السفارة الأمريكية في صنعاء والعاملين بها وعائلاتهم وضمان سلامتهم، وإخلاء مقر السفارة من الميليشيات المسلحة.

وشدد الحجرف على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي التي تدعمها إيران في اليمن، وتضافر الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية بالحل السياسي الشامل وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ويحقق لشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

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"الحجرف" يدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر السفارة الأمريكية بصنعاء
سبق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء بالجمهورية اليمنية، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها مع أفراد عائلاتهم من المواطنين اليمنيين.

وأكد الدكتور الحجرف أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية.

كما طالب بسرعة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين من منسوبي السفارة الأمريكية في صنعاء والعاملين بها وعائلاتهم وضمان سلامتهم، وإخلاء مقر السفارة من الميليشيات المسلحة.

وشدد الحجرف على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي التي تدعمها إيران في اليمن، وتضافر الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية بالحل السياسي الشامل وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ويحقق لشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
06:34 PM

"الحجرف" يدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر السفارة الأمريكية بصنعاء

طالب بسرعة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين من منسوبيها والعاملين بها وعائلاتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء بالجمهورية اليمنية، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها مع أفراد عائلاتهم من المواطنين اليمنيين.

وأكد الدكتور الحجرف أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية.

كما طالب بسرعة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين من منسوبي السفارة الأمريكية في صنعاء والعاملين بها وعائلاتهم وضمان سلامتهم، وإخلاء مقر السفارة من الميليشيات المسلحة.

وشدد الحجرف على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي التي تدعمها إيران في اليمن، وتضافر الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية بالحل السياسي الشامل وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ويحقق لشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

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