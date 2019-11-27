صورة معبرة: ابتسامة وفنجان قهوة يجسدان عُمق التآخي بين "المحمدَيْن"

حظيت بإعجاب رواد "تويتر"

تداول رواد موقع "تويتر" صورة معبِّرة، تعكس عُمق التآخي بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بُعيد وصول الأخير إلى الإمارات اليوم (الأربعاء)، وإجراء مراسم الاستقبال الرسمي له في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي.

وتُظهر الصورة، التي حظيت بإعجاب رواد "تويتر"، الزعيمَيْن وهما يتبادلان ابتسامة، مِلْؤها الود، فيما يرتشفان القهوة.