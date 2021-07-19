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"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

القطاعات الصحية تهيّئ 13 مستشفى.. 2854 سريرًا لخدمة ضيوف الرحمن

وفق أعلى معايير الالتزام بالتدابير الاحترازية لحج آمن وخالٍ

تتضافر جهود القطاعات الصحية في خدمة حجيج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الالتزام بالتدابير الاحترازية لحج آمن وخالٍ من تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وغيره من الأوبئة.

فمن جانبها هيأت وزارة الصحة، سعيًا منها لتحقيق هذا الهدف وخدمةً لـ60 ألف حاج؛ 13 مستشفى، ومستشفى واحدًا متنقلًا، و62 مركزًا وعيادات وفرق ميدانية، و180 سيارة إسعاف.

فيما بلغت السعة السريرية لحج هذا العام 2854 سريرًا من بينها 435 سرير عناية مركزة، و382 سرير عزل، و239 سرير طوارئ.

كما تطبق وزارة الصحة إجراءات صحية مكثفة تتعلق بالرصد المباشر وتأكيد التشخيص وإجراءات العزل وتفعيل البروتوكولات العلاجية، ويتم تفعيلها عند الحاجة وبشكل مهني واحترافي.

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القطاعات الصحية تهيّئ 13 مستشفى.. 2854 سريرًا لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

تتضافر جهود القطاعات الصحية في خدمة حجيج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الالتزام بالتدابير الاحترازية لحج آمن وخالٍ من تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وغيره من الأوبئة.

فمن جانبها هيأت وزارة الصحة، سعيًا منها لتحقيق هذا الهدف وخدمةً لـ60 ألف حاج؛ 13 مستشفى، ومستشفى واحدًا متنقلًا، و62 مركزًا وعيادات وفرق ميدانية، و180 سيارة إسعاف.

فيما بلغت السعة السريرية لحج هذا العام 2854 سريرًا من بينها 435 سرير عناية مركزة، و382 سرير عزل، و239 سرير طوارئ.

كما تطبق وزارة الصحة إجراءات صحية مكثفة تتعلق بالرصد المباشر وتأكيد التشخيص وإجراءات العزل وتفعيل البروتوكولات العلاجية، ويتم تفعيلها عند الحاجة وبشكل مهني واحترافي.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
03:06 PM

القطاعات الصحية تهيّئ 13 مستشفى.. 2854 سريرًا لخدمة ضيوف الرحمن

وفق أعلى معايير الالتزام بالتدابير الاحترازية لحج آمن وخالٍ

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رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
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تتضافر جهود القطاعات الصحية في خدمة حجيج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الالتزام بالتدابير الاحترازية لحج آمن وخالٍ من تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وغيره من الأوبئة.

فمن جانبها هيأت وزارة الصحة، سعيًا منها لتحقيق هذا الهدف وخدمةً لـ60 ألف حاج؛ 13 مستشفى، ومستشفى واحدًا متنقلًا، و62 مركزًا وعيادات وفرق ميدانية، و180 سيارة إسعاف.

فيما بلغت السعة السريرية لحج هذا العام 2854 سريرًا من بينها 435 سرير عناية مركزة، و382 سرير عزل، و239 سرير طوارئ.

كما تطبق وزارة الصحة إجراءات صحية مكثفة تتعلق بالرصد المباشر وتأكيد التشخيص وإجراءات العزل وتفعيل البروتوكولات العلاجية، ويتم تفعيلها عند الحاجة وبشكل مهني واحترافي.

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