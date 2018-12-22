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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ بدء العمل فيه.. 54907 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية

من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ54907 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة "تطمّن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمّن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منذ بدء العمل فيه.. 54907 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية
سبق

قدمت عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ54907 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة "تطمّن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمّن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
04:40 PM

منذ بدء العمل فيه.. 54907 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية

من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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قدمت عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ54907 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة "تطمّن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمّن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

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