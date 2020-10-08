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لجنة إسكان الحجاج بالمدينة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ

دعت الراغبين إلى سرعة التقدم لضمان إنهاء الإجراءات في الوقت المحدد

بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان لعقاراتهم لموسم حج 1442هـ ودعتهم لسرعة التقدم وإكمال المتطلبات الرسمية.

وأعلنت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التصريح سيكون نهاية شهر رجب لعام 1442هـ، ودعت اللجنة الراغبين إلى سرعة التقدم؛ لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصاريح في الوقت المحدد.

لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

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لجنة إسكان الحجاج بالمدينة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ
سبق

بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان لعقاراتهم لموسم حج 1442هـ ودعتهم لسرعة التقدم وإكمال المتطلبات الرسمية.

وأعلنت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التصريح سيكون نهاية شهر رجب لعام 1442هـ، ودعت اللجنة الراغبين إلى سرعة التقدم؛ لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصاريح في الوقت المحدد.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
01:27 PM

لجنة إسكان الحجاج بالمدينة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ

دعت الراغبين إلى سرعة التقدم لضمان إنهاء الإجراءات في الوقت المحدد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان لعقاراتهم لموسم حج 1442هـ ودعتهم لسرعة التقدم وإكمال المتطلبات الرسمية.

وأعلنت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التصريح سيكون نهاية شهر رجب لعام 1442هـ، ودعت اللجنة الراغبين إلى سرعة التقدم؛ لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصاريح في الوقت المحدد.

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