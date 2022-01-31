أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، تدميره منصة إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية في محافظة الجوف اليمنية.
"التحالف": دمرنا منصة إطلاق للصواريخ الباليستية الحوثية بالجوف اليمنية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، تدميره منصة إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية في محافظة الجوف اليمنية.التحالف تحالف دعم الشرعية الصواريخ الباليستية المليشيا الحوثية
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"التحالف": دمرنا منصة إطلاق للصواريخ الباليستية الحوثية بالجوف اليمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-31
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
12:49 AM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:58 AM
"التحالف": دمرنا منصة إطلاق للصواريخ الباليستية الحوثية بالجوف اليمنية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، تدميره منصة إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية في محافظة الجوف اليمنية.
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