نائب أمير مكة يستقبل مدير "الأحوال المدنية" المعيّن حديثاً

التقى مدير الجوازات وأمين جدة ومدير شرطة المنطقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة المعيّن حديثاً بدر الحميد.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، مدير عام الأحوال بالمنطقة بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له العون والتوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته، عبّر "الحميد" عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة نظير متابعته الدائمة وتوجيهاته الرامية لتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة في المنطقة خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واستقبل النائبُ مديرَ جوازات المنطقة المعين حديثاً اللواء عبدالله المشيخي.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، اللواء "المشيخي" بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استعرض سموه الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة.

وتسلّم التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة والذي يحوي تفصيلاً عن خدمة الرسائل والطلبات والتي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة أكثر مليون و200 ألف عملية، وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة أكثر من ثمانية ملايين مسافر.

واستقبل أيضاً أمين محافظة جدة صالح التركي.

واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء على الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، كما اطلع على الخُطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق.