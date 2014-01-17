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صراع والصفر يتهيّأ لـ 5 مناطق.. "المسند": "الباردة" تزداد والثلوج بطريف

قال: بين الكتل الهوائية الدافئة والباردة تنتج تغيرات كبيرة في درجة الحرارة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن هناك صراعاً بين الكتل الهوائية الدافئة والباردة؛ تنتج عنه تغيراتٌ في درجة الحرارة بشكلٍ كبير.

وتوقّع "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن تزداد وطأة الكتلة الباردة يوم غد الثلاثاء، ثم تزداد أكثر الجمعة والسبت؛ متزامنة مع إجازة نهاية الأسبوع، وفجر السبت يتربع الصفر المئوي على 5 مناطق، ويتوغل حتى شمالي الرياض.

وتابع متوقعاً أن تتهيّأ الظروف اليوم لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة نواحي طريف، وبشكلٍ أكثر على مرتفعات جبال اللوز- شمال غربي تبوك، وعلى حرة الرحى- جنوبي تبوك.

وأردف "المسند"؛ في تغريدة أخرى مصحوبة بفيديو، قائلاً: "بداية تساقط الثلوج على طريف فجر اليوم".

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صراع والصفر يتهيّأ لـ 5 مناطق.. "المسند": "الباردة" تزداد والثلوج بطريف
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن هناك صراعاً بين الكتل الهوائية الدافئة والباردة؛ تنتج عنه تغيراتٌ في درجة الحرارة بشكلٍ كبير.

وتوقّع "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن تزداد وطأة الكتلة الباردة يوم غد الثلاثاء، ثم تزداد أكثر الجمعة والسبت؛ متزامنة مع إجازة نهاية الأسبوع، وفجر السبت يتربع الصفر المئوي على 5 مناطق، ويتوغل حتى شمالي الرياض.

وتابع متوقعاً أن تتهيّأ الظروف اليوم لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة نواحي طريف، وبشكلٍ أكثر على مرتفعات جبال اللوز- شمال غربي تبوك، وعلى حرة الرحى- جنوبي تبوك.

وأردف "المسند"؛ في تغريدة أخرى مصحوبة بفيديو، قائلاً: "بداية تساقط الثلوج على طريف فجر اليوم".

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:01 AM

صراع والصفر يتهيّأ لـ 5 مناطق.. "المسند": "الباردة" تزداد والثلوج بطريف

قال: بين الكتل الهوائية الدافئة والباردة تنتج تغيرات كبيرة في درجة الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن هناك صراعاً بين الكتل الهوائية الدافئة والباردة؛ تنتج عنه تغيراتٌ في درجة الحرارة بشكلٍ كبير.

وتوقّع "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن تزداد وطأة الكتلة الباردة يوم غد الثلاثاء، ثم تزداد أكثر الجمعة والسبت؛ متزامنة مع إجازة نهاية الأسبوع، وفجر السبت يتربع الصفر المئوي على 5 مناطق، ويتوغل حتى شمالي الرياض.

وتابع متوقعاً أن تتهيّأ الظروف اليوم لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة نواحي طريف، وبشكلٍ أكثر على مرتفعات جبال اللوز- شمال غربي تبوك، وعلى حرة الرحى- جنوبي تبوك.

وأردف "المسند"؛ في تغريدة أخرى مصحوبة بفيديو، قائلاً: "بداية تساقط الثلوج على طريف فجر اليوم".

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