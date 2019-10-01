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الاتحاد بنشوة الشباب يواجه التعاون الجريح

في لقاء مؤجل من الجولة الثانية في الدوري

يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره التعاون في لقاء مؤجل من الجولة الثانية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتم تأجيل اللقاء لمشاركة الاتحاد في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد يدخل اللقاء وهو منتشٍ بعد الانتصار على الشباب في الجولة الماضية.

ويسعى لتحقيق انتصار سيضمن تقدمه للمركز الثالث.

أما التعاون فيلعب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال، ولديه لقاء مؤجل أمام الرائد.

ويحتل التعاون المركز الثالث عشر بأربع نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد بنشوة الشباب يواجه التعاون الجريح
سبق

يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره التعاون في لقاء مؤجل من الجولة الثانية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتم تأجيل اللقاء لمشاركة الاتحاد في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد يدخل اللقاء وهو منتشٍ بعد الانتصار على الشباب في الجولة الماضية.

ويسعى لتحقيق انتصار سيضمن تقدمه للمركز الثالث.

أما التعاون فيلعب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال، ولديه لقاء مؤجل أمام الرائد.

ويحتل التعاون المركز الثالث عشر بأربع نقاط.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:30 AM

الاتحاد بنشوة الشباب يواجه التعاون الجريح

في لقاء مؤجل من الجولة الثانية في الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره التعاون في لقاء مؤجل من الجولة الثانية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتم تأجيل اللقاء لمشاركة الاتحاد في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد يدخل اللقاء وهو منتشٍ بعد الانتصار على الشباب في الجولة الماضية.

ويسعى لتحقيق انتصار سيضمن تقدمه للمركز الثالث.

أما التعاون فيلعب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال، ولديه لقاء مؤجل أمام الرائد.

ويحتل التعاون المركز الثالث عشر بأربع نقاط.

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