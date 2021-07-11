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شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً

صُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة للراغبين في أخذ جرعات التطعيم

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم، مركز لقاحات العكيشية بمقر المركز الحضاري لأمانة العاصمة المقدسة بطاقة استيعابية تصل إلى 15.000 مستفيد يومياً، وهو الأكبر من نوعه على مستوى مكة.


وقد صُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة للراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ جرعات التطعيم.

ويديره نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة ويأتي امتداداً للعمل التشاركي الموحد بالتعاون مع وزارة الصحة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد في ‫مكة المكرمة.

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شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً
سبق

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم، مركز لقاحات العكيشية بمقر المركز الحضاري لأمانة العاصمة المقدسة بطاقة استيعابية تصل إلى 15.000 مستفيد يومياً، وهو الأكبر من نوعه على مستوى مكة.


وقد صُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة للراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ جرعات التطعيم.

ويديره نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة ويأتي امتداداً للعمل التشاركي الموحد بالتعاون مع وزارة الصحة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد في ‫مكة المكرمة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:27 PM

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً

صُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة للراغبين في أخذ جرعات التطعيم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,734

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم، مركز لقاحات العكيشية بمقر المركز الحضاري لأمانة العاصمة المقدسة بطاقة استيعابية تصل إلى 15.000 مستفيد يومياً، وهو الأكبر من نوعه على مستوى مكة.


وقد صُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة للراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ جرعات التطعيم.

ويديره نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة ويأتي امتداداً للعمل التشاركي الموحد بالتعاون مع وزارة الصحة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد في ‫مكة المكرمة.

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