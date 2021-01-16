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حسن السبعي عريساً

احتفل الشاب حسن بن علي السبعي بزواجه بقاعة ليلة عريس بمحافظة صبيا.


حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأقارب.


سائلين الله تعالى لهما التوفيق وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير ويجعل حياتهما فرحاً وسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.

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حسن السبعي عريساً
سبق

احتفل الشاب حسن بن علي السبعي بزواجه بقاعة ليلة عريس بمحافظة صبيا.


حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأقارب.


سائلين الله تعالى لهما التوفيق وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير ويجعل حياتهما فرحاً وسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:15 AM

حسن السبعي عريساً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشاب حسن بن علي السبعي بزواجه بقاعة ليلة عريس بمحافظة صبيا.


حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأقارب.


سائلين الله تعالى لهما التوفيق وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير ويجعل حياتهما فرحاً وسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.

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