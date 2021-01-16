حسن السبعي عريساً

احتفل الشاب حسن بن علي السبعي بزواجه بقاعة ليلة عريس بمحافظة صبيا.
حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأقارب.
سائلين الله تعالى لهما التوفيق وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير ويجعل حياتهما فرحاً وسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.
احتفل الشاب حسن بن علي السبعي بزواجه بقاعة ليلة عريس بمحافظة صبيا.
حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأقارب.
سائلين الله تعالى لهما التوفيق وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير ويجعل حياتهما فرحاً وسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.
احتفل الشاب حسن بن علي السبعي بزواجه بقاعة ليلة عريس بمحافظة صبيا.
حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأقارب.
سائلين الله تعالى لهما التوفيق وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير ويجعل حياتهما فرحاً وسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.
احتفل الشاب حسن بن علي السبعي بزواجه بقاعة ليلة عريس بمحافظة صبيا.
حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأقارب.
سائلين الله تعالى لهما التوفيق وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير ويجعل حياتهما فرحاً وسعادة ويرزقهما الذرية الصالحة.