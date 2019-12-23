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عسير.. تدخّل جراحي نوعي يعيد النطق لمريض بعد معاناة لسنوات

كان لديه ضيق شديد من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس إثر حادث

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي، عملية نوعية لمريض يعاني ضيقًا شديدًا من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس؛ إثر حادث مروري، استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة طويلة نتج عنها تضييق شديد من الدرجة الثالثة ممتدًا من الأحبال الصوتية وحتى فوق أنبوب التنفس الرغامي؛ حيث أجرى الفريق الطبي العملية على مرحلتين؛ عن طريق الشق الحنجري الأمامي والخلفي، وترميم مجرى التنفس بزراعة غضروف من الصدر، ووضع دعامة مؤقتة؛ حيث أسهم هذا التدخل الجراحي -بعد توفيق الله- في قدرة المريض على التحدث بشكل طبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات توسيع مجرى التنفس قد استُحدثت بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى؛ حيث تم من خلال تلك الخدمة عمل 13 عملية توسيع لمجرى التنفس عن طريق المنظار، بالإضافة إلى عمليتين من خلال الفتح الحنجري المتقدم؛ وذلك على يد فريق من المختصين المؤهلين طبيًّا وفنيًّا.

فريق طبي مستشفى عسير المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. تدخّل جراحي نوعي يعيد النطق لمريض بعد معاناة لسنوات
سبق

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي، عملية نوعية لمريض يعاني ضيقًا شديدًا من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس؛ إثر حادث مروري، استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة طويلة نتج عنها تضييق شديد من الدرجة الثالثة ممتدًا من الأحبال الصوتية وحتى فوق أنبوب التنفس الرغامي؛ حيث أجرى الفريق الطبي العملية على مرحلتين؛ عن طريق الشق الحنجري الأمامي والخلفي، وترميم مجرى التنفس بزراعة غضروف من الصدر، ووضع دعامة مؤقتة؛ حيث أسهم هذا التدخل الجراحي -بعد توفيق الله- في قدرة المريض على التحدث بشكل طبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات توسيع مجرى التنفس قد استُحدثت بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى؛ حيث تم من خلال تلك الخدمة عمل 13 عملية توسيع لمجرى التنفس عن طريق المنظار، بالإضافة إلى عمليتين من خلال الفتح الحنجري المتقدم؛ وذلك على يد فريق من المختصين المؤهلين طبيًّا وفنيًّا.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:59 AM

عسير.. تدخّل جراحي نوعي يعيد النطق لمريض بعد معاناة لسنوات

كان لديه ضيق شديد من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس إثر حادث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي، عملية نوعية لمريض يعاني ضيقًا شديدًا من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس؛ إثر حادث مروري، استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة طويلة نتج عنها تضييق شديد من الدرجة الثالثة ممتدًا من الأحبال الصوتية وحتى فوق أنبوب التنفس الرغامي؛ حيث أجرى الفريق الطبي العملية على مرحلتين؛ عن طريق الشق الحنجري الأمامي والخلفي، وترميم مجرى التنفس بزراعة غضروف من الصدر، ووضع دعامة مؤقتة؛ حيث أسهم هذا التدخل الجراحي -بعد توفيق الله- في قدرة المريض على التحدث بشكل طبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات توسيع مجرى التنفس قد استُحدثت بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى؛ حيث تم من خلال تلك الخدمة عمل 13 عملية توسيع لمجرى التنفس عن طريق المنظار، بالإضافة إلى عمليتين من خلال الفتح الحنجري المتقدم؛ وذلك على يد فريق من المختصين المؤهلين طبيًّا وفنيًّا.

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