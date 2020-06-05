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احترازات وتنظيم للمصلين.. شاهد انطلاقة "جمعة آمنة" بمساجد الشرقية

مبادرة من "إدارة تعزيز الصحية" بالتجمع الصحي الأول.. "والمقيبل" يوضح

نظمت إدارة تعزيز الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مبادرة "جمعة آمنة" أمس؛ بهدف التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي للمصلين في 8 مساجد وجوامع في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الشراكة المجتمعية بالتجمع ومستشفى السعودي الألماني.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول في الشرقية محمد المقيبل، أنه تم التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية للمصلين في المساجد والجوامع في عدة مدن ومحافظات بالمنطقة وهي: رأس تنورة، الدمام، القطيف، القرية العليا، النعيرية، والخبر؛ من خلال مبادرة "جمعة آمنة"، بالإضافة إلى توعية المصلين غير المتحدثين باللغة العربية بعدة لغات مختلفة بالإجراءات الصحيحة؛ وذلك بمشاركة 50 مختصًّا في التوعية الصحية.

وأضاف: "فريق المبادرة قام بتوزيع كمامات طبية ومعقمات على المصلين والمحافظة على التباعد الجسدي عند دخول المصلين لتأدية الصلاة، كما أنه تم التركيز من خلال المبادرة على المساجد والجوامع التي يرتادها الإخوة المقيمون الناطقون بغير العربية كهدف توعيتهم بشكل أكبر، وأتت هذه المبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والقيام بدورها تجاه مجتمعه ووطنه".

المنطقة الشرقية مبادرة جمعة آمنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترازات وتنظيم للمصلين.. شاهد انطلاقة "جمعة آمنة" بمساجد الشرقية
سبق

نظمت إدارة تعزيز الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مبادرة "جمعة آمنة" أمس؛ بهدف التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي للمصلين في 8 مساجد وجوامع في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الشراكة المجتمعية بالتجمع ومستشفى السعودي الألماني.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول في الشرقية محمد المقيبل، أنه تم التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية للمصلين في المساجد والجوامع في عدة مدن ومحافظات بالمنطقة وهي: رأس تنورة، الدمام، القطيف، القرية العليا، النعيرية، والخبر؛ من خلال مبادرة "جمعة آمنة"، بالإضافة إلى توعية المصلين غير المتحدثين باللغة العربية بعدة لغات مختلفة بالإجراءات الصحيحة؛ وذلك بمشاركة 50 مختصًّا في التوعية الصحية.

وأضاف: "فريق المبادرة قام بتوزيع كمامات طبية ومعقمات على المصلين والمحافظة على التباعد الجسدي عند دخول المصلين لتأدية الصلاة، كما أنه تم التركيز من خلال المبادرة على المساجد والجوامع التي يرتادها الإخوة المقيمون الناطقون بغير العربية كهدف توعيتهم بشكل أكبر، وأتت هذه المبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والقيام بدورها تجاه مجتمعه ووطنه".

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:39 PM

احترازات وتنظيم للمصلين.. شاهد انطلاقة "جمعة آمنة" بمساجد الشرقية

مبادرة من "إدارة تعزيز الصحية" بالتجمع الصحي الأول.. "والمقيبل" يوضح

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عبدالله السالم - الدمام
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نظمت إدارة تعزيز الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مبادرة "جمعة آمنة" أمس؛ بهدف التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي للمصلين في 8 مساجد وجوامع في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الشراكة المجتمعية بالتجمع ومستشفى السعودي الألماني.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول في الشرقية محمد المقيبل، أنه تم التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية للمصلين في المساجد والجوامع في عدة مدن ومحافظات بالمنطقة وهي: رأس تنورة، الدمام، القطيف، القرية العليا، النعيرية، والخبر؛ من خلال مبادرة "جمعة آمنة"، بالإضافة إلى توعية المصلين غير المتحدثين باللغة العربية بعدة لغات مختلفة بالإجراءات الصحيحة؛ وذلك بمشاركة 50 مختصًّا في التوعية الصحية.

وأضاف: "فريق المبادرة قام بتوزيع كمامات طبية ومعقمات على المصلين والمحافظة على التباعد الجسدي عند دخول المصلين لتأدية الصلاة، كما أنه تم التركيز من خلال المبادرة على المساجد والجوامع التي يرتادها الإخوة المقيمون الناطقون بغير العربية كهدف توعيتهم بشكل أكبر، وأتت هذه المبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والقيام بدورها تجاه مجتمعه ووطنه".

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