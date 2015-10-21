النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

طالب بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحلٍّ سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق

رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الصادر، يوم أمس الأربعاء، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، دعم الحكومة اليمنية لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال.

وقال البيان: إن الحكومة تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.

كما جدد البيان موقف الحكومة الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة، وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة
سبق

رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الصادر، يوم أمس الأربعاء، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، دعم الحكومة اليمنية لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال.

وقال البيان: إن الحكومة تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.

كما جدد البيان موقف الحكومة الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة، وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
08:00 PM

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

طالب بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحلٍّ سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
562

رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الصادر، يوم أمس الأربعاء، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، دعم الحكومة اليمنية لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال.

وقال البيان: إن الحكومة تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.

كما جدد البيان موقف الحكومة الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة، وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,669
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة