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"بايدن": الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في بكين.. دبلوماسياً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إنه يدرس المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، المقرر عقدها في العاصمة الصينية بكين.

وقال بايدن للصحفيين قبل محادثات مع زعيمَي المكسيك وكندا "هذا شيء نفكر فيه" طبقاً لـ "بي بي سي".

وتعني المقاطعة الدبلوماسية عدم إرسال أي مسؤولين أميركيين لحضور الألعاب.

وأجرى بايدن؛ الإثنين، محادثاته المباشرة الأولى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وقال خلالها الزعيمان إنهما يريدان ضمان الاستقرار ومنع النزاعات العرضية.

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"بايدن": الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في بكين.. دبلوماسياً
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إنه يدرس المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، المقرر عقدها في العاصمة الصينية بكين.

وقال بايدن للصحفيين قبل محادثات مع زعيمَي المكسيك وكندا "هذا شيء نفكر فيه" طبقاً لـ "بي بي سي".

وتعني المقاطعة الدبلوماسية عدم إرسال أي مسؤولين أميركيين لحضور الألعاب.

وأجرى بايدن؛ الإثنين، محادثاته المباشرة الأولى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وقال خلالها الزعيمان إنهما يريدان ضمان الاستقرار ومنع النزاعات العرضية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:15 PM

"بايدن": الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في بكين.. دبلوماسياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إنه يدرس المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، المقرر عقدها في العاصمة الصينية بكين.

وقال بايدن للصحفيين قبل محادثات مع زعيمَي المكسيك وكندا "هذا شيء نفكر فيه" طبقاً لـ "بي بي سي".

وتعني المقاطعة الدبلوماسية عدم إرسال أي مسؤولين أميركيين لحضور الألعاب.

وأجرى بايدن؛ الإثنين، محادثاته المباشرة الأولى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وقال خلالها الزعيمان إنهما يريدان ضمان الاستقرار ومنع النزاعات العرضية.

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