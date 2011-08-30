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خلال أسبوع.. "أمانة المدينة" تزيل تعديات بأكثر من نصف مليون م2

تَمثّلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة

تَمكّنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي، من إزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبيّنت أمانة المنطقة أن الفِرَق الميدانية في البلديات الفرعية والضواحي رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة؛ مشيرة إلى أنه تم رصد تعديات تقدر مساحتها بـ257 ألف متر مربع في نطاق بلدية العاقول، وتعديات أخرى في نطاق بلدية الفريش، تُقَدر بـ375 ألف متر مربع، وأيضًا تعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ2000 متر مربع، وأخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ2400 متر مربع؛ فيما تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ4500 متر مربع، وكذلك في نطاق بلدية العقيق بمساحات تقدر بـ600 متر مربع؛ لافتةً إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠)، أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. "أمانة المدينة" تزيل تعديات بأكثر من نصف مليون م2
سبق

تَمكّنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي، من إزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبيّنت أمانة المنطقة أن الفِرَق الميدانية في البلديات الفرعية والضواحي رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة؛ مشيرة إلى أنه تم رصد تعديات تقدر مساحتها بـ257 ألف متر مربع في نطاق بلدية العاقول، وتعديات أخرى في نطاق بلدية الفريش، تُقَدر بـ375 ألف متر مربع، وأيضًا تعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ2000 متر مربع، وأخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ2400 متر مربع؛ فيما تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ4500 متر مربع، وكذلك في نطاق بلدية العقيق بمساحات تقدر بـ600 متر مربع؛ لافتةً إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠)، أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:59 AM

خلال أسبوع.. "أمانة المدينة" تزيل تعديات بأكثر من نصف مليون م2

تَمثّلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تَمكّنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي، من إزالة عدد من التعديات على أراضٍ حكومية قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبيّنت أمانة المنطقة أن الفِرَق الميدانية في البلديات الفرعية والضواحي رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة؛ مشيرة إلى أنه تم رصد تعديات تقدر مساحتها بـ257 ألف متر مربع في نطاق بلدية العاقول، وتعديات أخرى في نطاق بلدية الفريش، تُقَدر بـ375 ألف متر مربع، وأيضًا تعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ2000 متر مربع، وأخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ2400 متر مربع؛ فيما تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ4500 متر مربع، وكذلك في نطاق بلدية العقيق بمساحات تقدر بـ600 متر مربع؛ لافتةً إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠)، أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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