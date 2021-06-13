"رازفان" مدرب "الهلال": أتمنى بقاء "إدواردو".. ولماذا نضم "فالكاو" ولدينا "قوميز"؟

أبدى المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، رغبته في الإبقاء على المحترف البرازيلي بالفريق كارلوس إدواردو الذي ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم.

ونقلت الصحف التركية تصريحات للمدير الفني للفريق، وضع فيها النقاط على الحروف بشأن مفاوضات ناديه مع عدد من اللاعبين، مثل الكولومبي رادميل فالكاو، والمغربي يونس بلهندة.

وقال رازفان عن مفاوضة ناديه الكولومبي رادميل فالكاو: "لماذا نفاوض اللاعب ولدينا الفرنسي بافيتمبي غوميز؟" في إشارة لرغبة مسؤولي الهلال في الإبقاء على الفرنسي كهدف أول.

وتحدث عن إدواردو وبلهندة، وأبدى رغبته في تجديد التعاقد مع المحترف البرازيلي موضحًا أن تلك الفترة دائمًا ما تشهد أنباء انتقالات، غالبها لا يكون صحيحًا.

كما تحدث عن تقليص راتبه في الهلال، وأنه جاء بالتفاهم مع الإدارة، وأن هذا التخفيض سيكون لثلاثة أشهر فقط، تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.