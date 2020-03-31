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"بلدي الرياض" يطلق المبادرة الرقابية "حرصاً لسلامتنا"

لتعزيز إجراءات الوقاية من كورونا

أطلق المجلس البلدي بالرياض مبادرة مجتمعية بعنوان (حرصاً لسلامتنا – رقابة لصحة الجميع)، تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية المثلى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كيوفيد 19)، وتفعيل هذه المعرفة في الرقابة ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في الأماكن الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة والتعاون مع البلديات الفرعية في رصد الملاحظات داخل الأحياء، وذلك في حال الخروج الاضطراري من المنزل، ومتابعة جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويسعد المجلس البلدي باستقبال شكاوى سكان مدينة الرياض وملاحظاتهم إما عبر التواصل المباشر مع مركز طوارئ الأمانة 940، أو التواصل مع المجلس البلدي من خلال قنوات الاتصال المتعددة ومنها المنصات الاجتماعية، أو من خلال التواصل المباشر مع أعضاء المجلس البلدي.

وفي السياق ذاته، أطلق بلدي الرياض مبادرته بالمشاركة في (كلنا مسؤول) مع الجهات المختصة، حيث تضمنت المبادرة نشر أكثر من 100 رسالة توعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس بلدي الرياض كذلك أن المجلس يعمل من خلال هذه الفترة بشكل يومي، على متابعة شكاوى المواطنين الواردة لمركز طوارئ الأمانة 940، فيما يتعلق بأعمال مكافحة فيروس كورونا، كما يعمل أيضاً على متابعة العديد من التقارير الواردة من الإدارات المختصة بالأمانة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بأعمال نظافة الشوارع وتعقيمها، والبلاغات الواردة لمركز 940، وأعمال صيانة الشوارع ومعالجتها في أثناء فترة منع التجول في نطاق البلديات الفرعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي الرياض" يطلق المبادرة الرقابية "حرصاً لسلامتنا"
سبق

أطلق المجلس البلدي بالرياض مبادرة مجتمعية بعنوان (حرصاً لسلامتنا – رقابة لصحة الجميع)، تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية المثلى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كيوفيد 19)، وتفعيل هذه المعرفة في الرقابة ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في الأماكن الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة والتعاون مع البلديات الفرعية في رصد الملاحظات داخل الأحياء، وذلك في حال الخروج الاضطراري من المنزل، ومتابعة جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويسعد المجلس البلدي باستقبال شكاوى سكان مدينة الرياض وملاحظاتهم إما عبر التواصل المباشر مع مركز طوارئ الأمانة 940، أو التواصل مع المجلس البلدي من خلال قنوات الاتصال المتعددة ومنها المنصات الاجتماعية، أو من خلال التواصل المباشر مع أعضاء المجلس البلدي.

وفي السياق ذاته، أطلق بلدي الرياض مبادرته بالمشاركة في (كلنا مسؤول) مع الجهات المختصة، حيث تضمنت المبادرة نشر أكثر من 100 رسالة توعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس بلدي الرياض كذلك أن المجلس يعمل من خلال هذه الفترة بشكل يومي، على متابعة شكاوى المواطنين الواردة لمركز طوارئ الأمانة 940، فيما يتعلق بأعمال مكافحة فيروس كورونا، كما يعمل أيضاً على متابعة العديد من التقارير الواردة من الإدارات المختصة بالأمانة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بأعمال نظافة الشوارع وتعقيمها، والبلاغات الواردة لمركز 940، وأعمال صيانة الشوارع ومعالجتها في أثناء فترة منع التجول في نطاق البلديات الفرعية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:06 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:32 PM

"بلدي الرياض" يطلق المبادرة الرقابية "حرصاً لسلامتنا"

لتعزيز إجراءات الوقاية من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق المجلس البلدي بالرياض مبادرة مجتمعية بعنوان (حرصاً لسلامتنا – رقابة لصحة الجميع)، تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية المثلى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كيوفيد 19)، وتفعيل هذه المعرفة في الرقابة ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في الأماكن الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة والتعاون مع البلديات الفرعية في رصد الملاحظات داخل الأحياء، وذلك في حال الخروج الاضطراري من المنزل، ومتابعة جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويسعد المجلس البلدي باستقبال شكاوى سكان مدينة الرياض وملاحظاتهم إما عبر التواصل المباشر مع مركز طوارئ الأمانة 940، أو التواصل مع المجلس البلدي من خلال قنوات الاتصال المتعددة ومنها المنصات الاجتماعية، أو من خلال التواصل المباشر مع أعضاء المجلس البلدي.

وفي السياق ذاته، أطلق بلدي الرياض مبادرته بالمشاركة في (كلنا مسؤول) مع الجهات المختصة، حيث تضمنت المبادرة نشر أكثر من 100 رسالة توعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس بلدي الرياض كذلك أن المجلس يعمل من خلال هذه الفترة بشكل يومي، على متابعة شكاوى المواطنين الواردة لمركز طوارئ الأمانة 940، فيما يتعلق بأعمال مكافحة فيروس كورونا، كما يعمل أيضاً على متابعة العديد من التقارير الواردة من الإدارات المختصة بالأمانة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بأعمال نظافة الشوارع وتعقيمها، والبلاغات الواردة لمركز 940، وأعمال صيانة الشوارع ومعالجتها في أثناء فترة منع التجول في نطاق البلديات الفرعية.

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