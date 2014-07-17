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برئاسة الشبانة.. وزراء الإعلام العرب يعقدون جلسة عمل مغلقة

تضمن اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 50 المنعقدة بالقاهرة

عقد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحالية الـ50 جلسة عمل مغلقة، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئيس الدورة الحالية.

وستشهد الجلسة اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الذي يتضمن عدداً من البنود التي تتناول مختلف جوانب العمل الإعلامي العربي المشترك.

ويناقش المجلس عدداً من الموضوعات في مقدمتها المحور الفكري للدورة وهو دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح.

ومن المقرر أن يقر المجلس في ختام أعماله مشاريع القرارات التي رفعها مكتبه التنفيذي في دورته "11" التي عقدت يوم أمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة الشبانة.. وزراء الإعلام العرب يعقدون جلسة عمل مغلقة
سبق

عقد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحالية الـ50 جلسة عمل مغلقة، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئيس الدورة الحالية.

وستشهد الجلسة اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الذي يتضمن عدداً من البنود التي تتناول مختلف جوانب العمل الإعلامي العربي المشترك.

ويناقش المجلس عدداً من الموضوعات في مقدمتها المحور الفكري للدورة وهو دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح.

ومن المقرر أن يقر المجلس في ختام أعماله مشاريع القرارات التي رفعها مكتبه التنفيذي في دورته "11" التي عقدت يوم أمس.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
03:02 PM

برئاسة الشبانة.. وزراء الإعلام العرب يعقدون جلسة عمل مغلقة

تضمن اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 50 المنعقدة بالقاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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عقد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحالية الـ50 جلسة عمل مغلقة، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة رئيس الدورة الحالية.

وستشهد الجلسة اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الذي يتضمن عدداً من البنود التي تتناول مختلف جوانب العمل الإعلامي العربي المشترك.

ويناقش المجلس عدداً من الموضوعات في مقدمتها المحور الفكري للدورة وهو دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح.

ومن المقرر أن يقر المجلس في ختام أعماله مشاريع القرارات التي رفعها مكتبه التنفيذي في دورته "11" التي عقدت يوم أمس.

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