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مجدداً القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق

قالت: نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى مناطق عدة؛ نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: تود القنصلية التنبيه على المواطنين السعوديين في #هونج_كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطقSai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءاً من أمس 11 نوفمبر.

وتشهد هونج كونج منذ أمس مظاهرات في مناطق عدة، وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونج كونج، أطلقت النار على المحتجين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

هونج كونج القنصلية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق
سبق

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى مناطق عدة؛ نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: تود القنصلية التنبيه على المواطنين السعوديين في #هونج_كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطقSai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءاً من أمس 11 نوفمبر.

وتشهد هونج كونج منذ أمس مظاهرات في مناطق عدة، وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونج كونج، أطلقت النار على المحتجين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:29 AM

مجدداً القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق

قالت: نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى مناطق عدة؛ نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: تود القنصلية التنبيه على المواطنين السعوديين في #هونج_كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطقSai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءاً من أمس 11 نوفمبر.

وتشهد هونج كونج منذ أمس مظاهرات في مناطق عدة، وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونج كونج، أطلقت النار على المحتجين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

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