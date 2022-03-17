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مؤثر" يستعرض أبرز الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لإدارة أزمة كورونا

مشيرًا إلى أن جميع الإصابات أتت من مسافرين لدول موبوءة ومن مخالطين لمصابين

استعرض حساب "مؤثر" على تويتر- المنصة الإعلامية الأولى المتخصصة بالمؤثرين - أبرز الإجراءات الوقائية والطُرق التدبيرية التي اتخذتها المملكة لإدارة أزمة كورونا .. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جميع الإصابات بكورونا أتت من مسافرين لدول موبوءة ومن مخالطين لمصابين وُضعوا في الحجر الصحي في السعودية ما عزز دور المسؤولين في وضع تلك الخطط الاحترازية.


وفي التفاصيل علقت المملكة الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة والزيارات والتأشيرات السياحية مؤقتًا وتعليق استخدام السعوديين والخليجيين الهوية الوطنية للتنقل في يوم 27-2 . وأيضًا تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في يوم 28-2. ومنها : إجراءات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون لمعرفة ما إذا كان القادم للمملكة من خارج دول الخليج . مع إيضاح الدولة التي سافر إليها في يوم 3-3.


كما تم تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في يوم 4-3. وقررت وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب في يوم 6-3. كما دعت وزارة الصحة كل من في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين لعزل أنفسهم منزليًا لمدة 14 يومًا من تاريخ عودتهم في يوم 7-3 .


ومن ضمن الإجراءات تم تعليق الدخول والخروج إلى القطيف مؤقتًا ووقف العمل في جميع الجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في يوم 8-3 . وعلقت وزارة التعليم بدورها الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والمهني والجامعي والفني حتى إشعار آخر في يوم 8-3 . كما علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق في يوم 9-3 . كما تم تعليق السفر إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في يوم 12- مارس وكما علقت وزارة الرياضة جميع الأنشطة والمسابقات والأندية الرياضية في يوم 14-3.

المنصة الإعلامية الأولى المتخصصة بالمؤثرين مؤثر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤثر" يستعرض أبرز الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لإدارة أزمة كورونا
سبق

استعرض حساب "مؤثر" على تويتر- المنصة الإعلامية الأولى المتخصصة بالمؤثرين - أبرز الإجراءات الوقائية والطُرق التدبيرية التي اتخذتها المملكة لإدارة أزمة كورونا .. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جميع الإصابات بكورونا أتت من مسافرين لدول موبوءة ومن مخالطين لمصابين وُضعوا في الحجر الصحي في السعودية ما عزز دور المسؤولين في وضع تلك الخطط الاحترازية.


وفي التفاصيل علقت المملكة الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة والزيارات والتأشيرات السياحية مؤقتًا وتعليق استخدام السعوديين والخليجيين الهوية الوطنية للتنقل في يوم 27-2 . وأيضًا تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في يوم 28-2. ومنها : إجراءات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون لمعرفة ما إذا كان القادم للمملكة من خارج دول الخليج . مع إيضاح الدولة التي سافر إليها في يوم 3-3.


كما تم تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في يوم 4-3. وقررت وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب في يوم 6-3. كما دعت وزارة الصحة كل من في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين لعزل أنفسهم منزليًا لمدة 14 يومًا من تاريخ عودتهم في يوم 7-3 .


ومن ضمن الإجراءات تم تعليق الدخول والخروج إلى القطيف مؤقتًا ووقف العمل في جميع الجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في يوم 8-3 . وعلقت وزارة التعليم بدورها الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والمهني والجامعي والفني حتى إشعار آخر في يوم 8-3 . كما علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق في يوم 9-3 . كما تم تعليق السفر إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في يوم 12- مارس وكما علقت وزارة الرياضة جميع الأنشطة والمسابقات والأندية الرياضية في يوم 14-3.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:45 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:23 AM

مؤثر" يستعرض أبرز الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لإدارة أزمة كورونا

مشيرًا إلى أن جميع الإصابات أتت من مسافرين لدول موبوءة ومن مخالطين لمصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض حساب "مؤثر" على تويتر- المنصة الإعلامية الأولى المتخصصة بالمؤثرين - أبرز الإجراءات الوقائية والطُرق التدبيرية التي اتخذتها المملكة لإدارة أزمة كورونا .. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن جميع الإصابات بكورونا أتت من مسافرين لدول موبوءة ومن مخالطين لمصابين وُضعوا في الحجر الصحي في السعودية ما عزز دور المسؤولين في وضع تلك الخطط الاحترازية.


وفي التفاصيل علقت المملكة الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة والزيارات والتأشيرات السياحية مؤقتًا وتعليق استخدام السعوديين والخليجيين الهوية الوطنية للتنقل في يوم 27-2 . وأيضًا تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في يوم 28-2. ومنها : إجراءات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون لمعرفة ما إذا كان القادم للمملكة من خارج دول الخليج . مع إيضاح الدولة التي سافر إليها في يوم 3-3.


كما تم تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في يوم 4-3. وقررت وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب في يوم 6-3. كما دعت وزارة الصحة كل من في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين لعزل أنفسهم منزليًا لمدة 14 يومًا من تاريخ عودتهم في يوم 7-3 .


ومن ضمن الإجراءات تم تعليق الدخول والخروج إلى القطيف مؤقتًا ووقف العمل في جميع الجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في يوم 8-3 . وعلقت وزارة التعليم بدورها الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والمهني والجامعي والفني حتى إشعار آخر في يوم 8-3 . كما علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق في يوم 9-3 . كما تم تعليق السفر إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في يوم 12- مارس وكما علقت وزارة الرياضة جميع الأنشطة والمسابقات والأندية الرياضية في يوم 14-3.

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