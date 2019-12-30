مصادر نافية علاقة الطالب السعودي بخداع مضيفة الطيران الهندية: المتهم يمني

ادعاء نقلته إحدى الصحف المحلية هناك وروت تفاصيل عن تقديم شكوى وتوقيفه

نفت مصادر ما ذكرته صحيفة هندية عن احتجاز طالب سعودي بتهمة خداع مضيفة طيران، مؤكدةً أن الطالب يمني وليس سعودياً.

وكانت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد قد احتجزت طالباً (30 عاماً) يدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران من الجنسية الهندية.

وزعمت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال)، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات إلى حيدر أباد.

وزعمت صحيفة "the hans india" الهندية، أن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة أخيراً من الرياض إلى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.