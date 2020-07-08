هل شاهدت "الرصاصة" اليابانية؟.. فيديو لأسرع قطار في العالم

تصل سرعته إلى 360 كم.. وآمن أثناء الزلازل

حقق قطار "إن 700 إس" المعروف باسم "الرصاصة"، نجاحاً كبيراً في اليابان، منذ تشغيل خدمته مطلع يوليو الجاري.

ويمكن أن يسير هذا القطار بسرعة تصل إلى 360 كيلو متراً في الساعة، مما يجعله واحداً من أسرع القطارات في العالم.

وصُممت مقاعد الركاب في هذا القطار، بشكل يسمح لها بالانحناء أكثر، مما يوفر مزيداً من الراحة لهم، كما يحتوي كل مقعد على منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي.

ولا يتميز قطار "الرصاصة" الجديد بسرعته الخيالية فقط، وإنما بقدرته أيضاً على نقل الركاب بأمان في أثناء وقوع زلازل.

كما تتميز رحلاته بالانسيابية والهدوء، لأنه يعمل بنظام "التعليق النشط" الجديد، الذي يساعد على امتصاص حركاته.