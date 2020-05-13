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عبور 22 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 9 مايو 2020م إلى 14 مايو 2020م، تحمل على متنها 105 أطنان مواد ومستلزمات طبية متنوعة و2,200 سلة غذائية تزن 265 طنًّا، ومواد إيوائية تحتوي على 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية تزن 13 طنًّا، و420 كيلوغرامًا، و12,500 كرتون تمور تزن 100 طن، تستهدف محافظات: حجة، تعز، سقطرى، مأرب، شبوة، لحج.

تأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

منفذ الوديعة الحدودي اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبور 22 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
سبق

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 9 مايو 2020م إلى 14 مايو 2020م، تحمل على متنها 105 أطنان مواد ومستلزمات طبية متنوعة و2,200 سلة غذائية تزن 265 طنًّا، ومواد إيوائية تحتوي على 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية تزن 13 طنًّا، و420 كيلوغرامًا، و12,500 كرتون تمور تزن 100 طن، تستهدف محافظات: حجة، تعز، سقطرى، مأرب، شبوة، لحج.

تأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:19 PM

عبور 22 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 22 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 9 مايو 2020م إلى 14 مايو 2020م، تحمل على متنها 105 أطنان مواد ومستلزمات طبية متنوعة و2,200 سلة غذائية تزن 265 طنًّا، ومواد إيوائية تحتوي على 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية تزن 13 طنًّا، و420 كيلوغرامًا، و12,500 كرتون تمور تزن 100 طن، تستهدف محافظات: حجة، تعز، سقطرى، مأرب، شبوة، لحج.

تأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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