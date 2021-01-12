الأولى داخل وخارج المملكة.. زراعة "قوقعة إلكترونية" لطفل لا يسمع بالجبيل

أجريت بمستشفى الهيئة الملكية.. اكتشاف وفحوصات طبية ونجاح يكلل الجهود

تَمَكّن الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بقيادة الدكتور محمد الشيخ استشاري جراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة الإلكترونية، من عمل زراعة قوقعة باستخدام تقنية التليسكوب الجراحي وكاميرا النانو التصويرية ذات التكنولوجيا العالية لطفل يبلغ من العمر ١٤ شهرًا يعاني من صمم كامل منذ ولادته.

وأوضح "الشيخ"، أنه تم اكتشاف حالته بعد ملاحظة والديه بأنه لا يسمع ولا ينطق، وتمت متابعة حالته من قِبَل قسم الأنف والأذن والحنجرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتخطيط السمع؛ تَبَيّن أنه يعاني من صمم كامل ويحتاج إلى زراعة قوقعة إلكترونية، وأجريت له عملية الزراعة وتكللت بالنجاح بعد فضل الله.

يُذكر أن هذه تعتبر الحالة الأولى من نوعها داخل وخارج المملكة التي تتم فيها زراعة القوقعة باستخدام تقنية التليسكوب الجراحي.

يشار إلى أن قسم الأنف والأذن والحنجرة تَمَكّن خلال عام 2020م من إجراء عدد 40 عملية جراحية متنوعة ما بين عامة وتخصصية منها زراعات القوقعة والسماعات العظمية الإلكترونية وجراحات الأذن الدقيقة باستخدام المنظار الجراحي.

ويضم القسم أيضًا عددًا من الخدمات التخصصية المتقدمة في معالجة حالات الدوار وتخطيط السمع وبرنامج الفحص السمعي المبكر للمواليد، وكذلك في تأهيل الحالات بعد الزراعة ومعالجة حالات تأخر النطق وغيره.