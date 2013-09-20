لاعب "برسبوليس" السابق: من حُسن حظنا مواجهة "الهلال" في ربع النهائي الآسيوي!

اعتبر حسين عبدي لاعب فريق برسبوليس، أنهم محظوظون كثيرًا لوقوع فريقهم في مواجهة الهلال في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وسيلتقي الهلال، برسبوليس الإيراني في مباريات الدور ربع النهائي؛ فيما يلتقي النصر مع الوحدة الإماراتي.

وقال "عبدي" في تصريحات نقلتها صحف بلاده: "يجب على برسبوليس رفع مستواه من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا".

‏وأضاف: "أعتقد أن ‫الهلال کان أفضل وأسهل قرعة بالنسبة لفريقنا في مواجهات دور الـ8 بمسابقة دوري أبطال آسيا".