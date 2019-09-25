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في ذكرى التوحيد .. "جامعة تبوك" تقدم مبادرة "العَلم السعودي .. رمز العز فخر الوطن"

"الشراري": بهدف التأصيل الشرعي للراية في الإسلام وحق رعايتها وأداء أمانتها

أكّد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك، الدكتور نواف الشراري؛ أن مبادرة الوحدة لهذا العام ١٤٤١هـ، جاءت لتسلط الضوء على العَلم السعودي رمز العز فخر الوطن، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأشار الشراري؛ إلى أنه برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي؛ تستعد الوحدة لتقديم مبادرتها الغالية (العَلم السعودي .. رمز العز وفخر الوطن) ضمن مبادرات الوحدة لتذكّر نعمة توحيد مملكتنا الغالية، اليوم الوطني".

وقال الشراري: "تأتي المبادرة لرفع مستوى الوعي الشرعي والنظامي والواجب الوطني تجاه العَلم السعودي من خلال فقه التأصيل الشرعي للراية في الإسلام وحق رعايتها وأداء أمانتها وتسليط الضوء على الأنظمة والحقوق والواجبات المتعلقة بالعَلم السعودي وتاريخه" .

وبيّن "أنّ نوعية هذه المبادرة لها أهمية كبيرة تختلف عن بقية المبادرات الأخرى لِما للعَلم السعودي من خاصية كبيرة ومكانة عالية تميزه عن غيره من الأعلام، وذلك نظراً لِما حواه من النور المسطر، شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعظيم معناها ومقتضاها؛ ليدل على تميز المملكة بدعوة التوحيد؛ فلا شرك ولا بدع ولا خرافات فيها، وأنها دولة السنّة المحمدية الراسخة؛ فلا جماعات ولا حزبيات ولا تكتلات.

وتابع الشراري "كذلك تسليط الضوء على ما حواه العَلم السعودي من رمز العدل والحق (السيف العربي) لا سيفًاً رومياً ولا فارسياً ولا صليبياً؛ ليدل على عروبتنا ولغتنا العربية المجيدة، التي اصطفانا الله بها واختارها لكتابه العظيم (القرآن الكريم) وكذلك اللون الأخضر ومناسبته للعَلم السعودي الذي يدل على الفأل بأن يبدل حال المملكة إلى الخيرات وإلى الرخاء والاستقرار"، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف البيئة الجامعية والمجتمع والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والأهلية والدعوية؛ لتعزيز التلاحم الوطني من خلال فقه العَلم السعودي واحترامه وأداء حقوقه وواجباته.

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في ذكرى التوحيد .. "جامعة تبوك" تقدم مبادرة "العَلم السعودي .. رمز العز فخر الوطن"
سبق

أكّد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك، الدكتور نواف الشراري؛ أن مبادرة الوحدة لهذا العام ١٤٤١هـ، جاءت لتسلط الضوء على العَلم السعودي رمز العز فخر الوطن، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأشار الشراري؛ إلى أنه برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي؛ تستعد الوحدة لتقديم مبادرتها الغالية (العَلم السعودي .. رمز العز وفخر الوطن) ضمن مبادرات الوحدة لتذكّر نعمة توحيد مملكتنا الغالية، اليوم الوطني".

وقال الشراري: "تأتي المبادرة لرفع مستوى الوعي الشرعي والنظامي والواجب الوطني تجاه العَلم السعودي من خلال فقه التأصيل الشرعي للراية في الإسلام وحق رعايتها وأداء أمانتها وتسليط الضوء على الأنظمة والحقوق والواجبات المتعلقة بالعَلم السعودي وتاريخه" .

وبيّن "أنّ نوعية هذه المبادرة لها أهمية كبيرة تختلف عن بقية المبادرات الأخرى لِما للعَلم السعودي من خاصية كبيرة ومكانة عالية تميزه عن غيره من الأعلام، وذلك نظراً لِما حواه من النور المسطر، شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعظيم معناها ومقتضاها؛ ليدل على تميز المملكة بدعوة التوحيد؛ فلا شرك ولا بدع ولا خرافات فيها، وأنها دولة السنّة المحمدية الراسخة؛ فلا جماعات ولا حزبيات ولا تكتلات.

وتابع الشراري "كذلك تسليط الضوء على ما حواه العَلم السعودي من رمز العدل والحق (السيف العربي) لا سيفًاً رومياً ولا فارسياً ولا صليبياً؛ ليدل على عروبتنا ولغتنا العربية المجيدة، التي اصطفانا الله بها واختارها لكتابه العظيم (القرآن الكريم) وكذلك اللون الأخضر ومناسبته للعَلم السعودي الذي يدل على الفأل بأن يبدل حال المملكة إلى الخيرات وإلى الرخاء والاستقرار"، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف البيئة الجامعية والمجتمع والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والأهلية والدعوية؛ لتعزيز التلاحم الوطني من خلال فقه العَلم السعودي واحترامه وأداء حقوقه وواجباته.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:39 AM

في ذكرى التوحيد .. "جامعة تبوك" تقدم مبادرة "العَلم السعودي .. رمز العز فخر الوطن"

"الشراري": بهدف التأصيل الشرعي للراية في الإسلام وحق رعايتها وأداء أمانتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أكّد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك، الدكتور نواف الشراري؛ أن مبادرة الوحدة لهذا العام ١٤٤١هـ، جاءت لتسلط الضوء على العَلم السعودي رمز العز فخر الوطن، تزامناً مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأشار الشراري؛ إلى أنه برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي؛ تستعد الوحدة لتقديم مبادرتها الغالية (العَلم السعودي .. رمز العز وفخر الوطن) ضمن مبادرات الوحدة لتذكّر نعمة توحيد مملكتنا الغالية، اليوم الوطني".

وقال الشراري: "تأتي المبادرة لرفع مستوى الوعي الشرعي والنظامي والواجب الوطني تجاه العَلم السعودي من خلال فقه التأصيل الشرعي للراية في الإسلام وحق رعايتها وأداء أمانتها وتسليط الضوء على الأنظمة والحقوق والواجبات المتعلقة بالعَلم السعودي وتاريخه" .

وبيّن "أنّ نوعية هذه المبادرة لها أهمية كبيرة تختلف عن بقية المبادرات الأخرى لِما للعَلم السعودي من خاصية كبيرة ومكانة عالية تميزه عن غيره من الأعلام، وذلك نظراً لِما حواه من النور المسطر، شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعظيم معناها ومقتضاها؛ ليدل على تميز المملكة بدعوة التوحيد؛ فلا شرك ولا بدع ولا خرافات فيها، وأنها دولة السنّة المحمدية الراسخة؛ فلا جماعات ولا حزبيات ولا تكتلات.

وتابع الشراري "كذلك تسليط الضوء على ما حواه العَلم السعودي من رمز العدل والحق (السيف العربي) لا سيفًاً رومياً ولا فارسياً ولا صليبياً؛ ليدل على عروبتنا ولغتنا العربية المجيدة، التي اصطفانا الله بها واختارها لكتابه العظيم (القرآن الكريم) وكذلك اللون الأخضر ومناسبته للعَلم السعودي الذي يدل على الفأل بأن يبدل حال المملكة إلى الخيرات وإلى الرخاء والاستقرار"، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف البيئة الجامعية والمجتمع والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والأهلية والدعوية؛ لتعزيز التلاحم الوطني من خلال فقه العَلم السعودي واحترامه وأداء حقوقه وواجباته.

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