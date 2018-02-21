أبو عريش تستيقظ على جريمة قتل .. شجار بين مواطنيْن تطوّر إلى طعنات وجثة

وحدة البحث والتحرّي بشرطة المحافظة أطاحت بالجاني خلال دقائق من البلاغ

استيقظت محافظة أبو عريش - شرقي منطقة جازان، صباح اليوم، على قضية قتل بدأت بشجارٍ بين مواطنيْن اثنيْن وتطوّرت إلى طعنات قاتلة انتهت بسقوط أحدهما جثة هامدة؛ ليفر الجاني بعدها هرباً.

وعلمت "سبق"، في وقتٍ لاحقٍ، أن وحدة البحث والتحرّي بشرطة أبو عريش تمكنت، وخلال دقائق من تلقيها البلاغ، من ضبط الجاني وإيداعه التوقيف، وتمّ التحفظ على جثة المجني عليه في ثلاجة الموتى بالمستشفى.