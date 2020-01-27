تنبيهان أحدهما متقدم لمكة المكرمة: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية

تشمل الجموم والكامل والمويه وخليص ورابغ.. وتستمر حتى مساء الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن، أحدهما متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في التنبيه المتقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والكامل والمويه وخليص ورابغ، وتبدأ الساعة الـ03.00 من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

وفي تنبيه آخر ذكرت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورنية، وتبدأ الساعة الـ00.30 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.