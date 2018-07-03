النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

محاكم التنفيذ تلزم 5561 ممتنعاً عن النفقة بدفع 95 مليون ريال لأبنائهم

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم، خلال العام الجاري 1439 هـ.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2068 طلبا، بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال كنفقة لأبنائهم، تليها الرياض بـ1433 طلبا، لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ785 طلبا، وإجمالي مبالغ تقدر بـ8.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ369 طلبا، لدفع نحو 5.4 مليون ريال.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ197 طلبا، لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تليها القصيم بـ190 طلبا، بقيمة نفقات قدرها 3.7 مليون ريال، ثم عسير بـ167 طلبا، بنحو 2.7 مليون ريال، ثم تبوك بـ91 طلبا، لتنفيذ أحكام نفقة قدرها 638 ألف، ثم الجوف بـ74 طلبا، لمبالغ نفقة تقدر بنحو 1.3 مليون ريال.

وسجلت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة حائل 61 طلبا، بنحو 412 ألف ريال، ثم الباحة بـ 54 طلبا، بنحو 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ49 طلبا، لدفع 971 ألف ريال، ثم نجران بـ23 طلبا، لمبالغ تقدر بـ188 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.​

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محاكم التنفيذ تلزم 5561 ممتنعاً عن النفقة بدفع 95 مليون ريال لأبنائهم
سبق

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم، خلال العام الجاري 1439 هـ.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2068 طلبا، بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال كنفقة لأبنائهم، تليها الرياض بـ1433 طلبا، لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ785 طلبا، وإجمالي مبالغ تقدر بـ8.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ369 طلبا، لدفع نحو 5.4 مليون ريال.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ197 طلبا، لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تليها القصيم بـ190 طلبا، بقيمة نفقات قدرها 3.7 مليون ريال، ثم عسير بـ167 طلبا، بنحو 2.7 مليون ريال، ثم تبوك بـ91 طلبا، لتنفيذ أحكام نفقة قدرها 638 ألف، ثم الجوف بـ74 طلبا، لمبالغ نفقة تقدر بنحو 1.3 مليون ريال.

وسجلت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة حائل 61 طلبا، بنحو 412 ألف ريال، ثم الباحة بـ 54 طلبا، بنحو 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ49 طلبا، لدفع 971 ألف ريال، ثم نجران بـ23 طلبا، لمبالغ تقدر بـ188 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.​

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
02:08 PM

محاكم التنفيذ تلزم 5561 ممتنعاً عن النفقة بدفع 95 مليون ريال لأبنائهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
1,836

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم، خلال العام الجاري 1439 هـ.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2068 طلبا، بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال كنفقة لأبنائهم، تليها الرياض بـ1433 طلبا، لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ785 طلبا، وإجمالي مبالغ تقدر بـ8.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ369 طلبا، لدفع نحو 5.4 مليون ريال.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ197 طلبا، لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تليها القصيم بـ190 طلبا، بقيمة نفقات قدرها 3.7 مليون ريال، ثم عسير بـ167 طلبا، بنحو 2.7 مليون ريال، ثم تبوك بـ91 طلبا، لتنفيذ أحكام نفقة قدرها 638 ألف، ثم الجوف بـ74 طلبا، لمبالغ نفقة تقدر بنحو 1.3 مليون ريال.

وسجلت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة حائل 61 طلبا، بنحو 412 ألف ريال، ثم الباحة بـ 54 طلبا، بنحو 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ49 طلبا، لدفع 971 ألف ريال، ثم نجران بـ23 طلبا، لمبالغ تقدر بـ188 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.​

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,603
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,051
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,101
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,398

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة