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إصابات جديدة .. "الفيروس الغامض" يجتاح الصين متنقلاً بين مدنها

139 حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة حديثة

كشفت الصين، اليوم الإثنين، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أكّدت لجنة الصحة في منطقة داشينغ بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس، وأكّدت لجنة الصحة في إقليم قوانغدونغ وجود حالة واحدة وهو ما يمثل أولى إصابات بالمرض خارج مدينة ووهان التي اكتُشف بها الفيروس في بادئ الأمر.

وأفادت لجنة الصحة بمدينة ووهان، في بيان، بظهور 136 حالة إصابة يومَي السبت والأحد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامَي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس "كورونا" عائلة كبيرة، يمكن أن تسبّب عدوى تراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

الفيروس الغامض الصين

الرئيسية/ محطات

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إصابات جديدة .. "الفيروس الغامض" يجتاح الصين متنقلاً بين مدنها
سبق

كشفت الصين، اليوم الإثنين، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أكّدت لجنة الصحة في منطقة داشينغ بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس، وأكّدت لجنة الصحة في إقليم قوانغدونغ وجود حالة واحدة وهو ما يمثل أولى إصابات بالمرض خارج مدينة ووهان التي اكتُشف بها الفيروس في بادئ الأمر.

وأفادت لجنة الصحة بمدينة ووهان، في بيان، بظهور 136 حالة إصابة يومَي السبت والأحد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامَي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس "كورونا" عائلة كبيرة، يمكن أن تسبّب عدوى تراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:18 AM

إصابات جديدة .. "الفيروس الغامض" يجتاح الصين متنقلاً بين مدنها

139 حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة حديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الصين، اليوم الإثنين، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أكّدت لجنة الصحة في منطقة داشينغ بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس، وأكّدت لجنة الصحة في إقليم قوانغدونغ وجود حالة واحدة وهو ما يمثل أولى إصابات بالمرض خارج مدينة ووهان التي اكتُشف بها الفيروس في بادئ الأمر.

وأفادت لجنة الصحة بمدينة ووهان، في بيان، بظهور 136 حالة إصابة يومَي السبت والأحد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامَي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس "كورونا" عائلة كبيرة، يمكن أن تسبّب عدوى تراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

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