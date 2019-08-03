النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع بدء توافد الحجيج.. "الهلال الأحمر" يرفع حالة التأهب

98 فرقة إسعافية و196 مسعفًا بمشاركة أكثر من 90 متطوعًا

رفعت الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر السعودي، حالة التأهب والاستعداد منذ أمس الجمعة، تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ حيث بلغ عدد الفرق الإسعافية المشاركة أكثر من 98 فرقة إسعافية، وعدد المسعفين 196 مسعفًا، بينما شارك أكثر من 90 متطوعًا.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف؛ من خلال أكثر من 36 مركزًا إسعافيًّا وأكثر من 556 مختصًّا من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، مدعومة بأكثر من 86 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت "الهيئة" في نطاق الحرم المكي الشريف، أربعة مراكز إسعافية دائمة، و11 نقطة إسعافية تغطي كافة مناطق الحرم ومدعومة بأربع عربات قولف لنقل الحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.

وحرصت "الهيئة" على توفير كافة وسائل الدعم لتسهيل عمليات نقل الحالات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، لاسيما في المناطق شديدة الازدحام مثل منطقة الحرم الشريف؛ إذ خصصت الهيئة فريقًا إسعافيًّا متكاملًا من الدراجات النارية يتكون من 38 مسعفًا و19 دراجة نارية، للوصول بشكل سريع إلى الحالات الإسعافية في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية، وتحديدًا حول المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وقال مشرف نطاق العاصمة المقدسة بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبيد مسحل العتيبي: الفرق الإسعافية رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات الطارئة خلال الجمعة الأولى في موسم الحج، لاسيما مع تزايد وفود الحجاج على العاصمة المقدسة؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وفقًا لخطة التعامل مع الطوارئ التي تعمل عليها فرق الهلال الأحمر السعودي.

وأشار إلى انتشار المراكز الإسعافية في مناطق العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى تخصيص فريق الدراجات النارية لسهولة الوصول إلى الحالات في المناطق المزدحمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مع بدء توافد الحجيج.. "الهلال الأحمر" يرفع حالة التأهب
سبق

رفعت الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر السعودي، حالة التأهب والاستعداد منذ أمس الجمعة، تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ حيث بلغ عدد الفرق الإسعافية المشاركة أكثر من 98 فرقة إسعافية، وعدد المسعفين 196 مسعفًا، بينما شارك أكثر من 90 متطوعًا.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف؛ من خلال أكثر من 36 مركزًا إسعافيًّا وأكثر من 556 مختصًّا من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، مدعومة بأكثر من 86 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت "الهيئة" في نطاق الحرم المكي الشريف، أربعة مراكز إسعافية دائمة، و11 نقطة إسعافية تغطي كافة مناطق الحرم ومدعومة بأربع عربات قولف لنقل الحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.

وحرصت "الهيئة" على توفير كافة وسائل الدعم لتسهيل عمليات نقل الحالات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، لاسيما في المناطق شديدة الازدحام مثل منطقة الحرم الشريف؛ إذ خصصت الهيئة فريقًا إسعافيًّا متكاملًا من الدراجات النارية يتكون من 38 مسعفًا و19 دراجة نارية، للوصول بشكل سريع إلى الحالات الإسعافية في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية، وتحديدًا حول المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وقال مشرف نطاق العاصمة المقدسة بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبيد مسحل العتيبي: الفرق الإسعافية رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات الطارئة خلال الجمعة الأولى في موسم الحج، لاسيما مع تزايد وفود الحجاج على العاصمة المقدسة؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وفقًا لخطة التعامل مع الطوارئ التي تعمل عليها فرق الهلال الأحمر السعودي.

وأشار إلى انتشار المراكز الإسعافية في مناطق العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى تخصيص فريق الدراجات النارية لسهولة الوصول إلى الحالات في المناطق المزدحمة.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
03:39 PM

مع بدء توافد الحجيج.. "الهلال الأحمر" يرفع حالة التأهب

98 فرقة إسعافية و196 مسعفًا بمشاركة أكثر من 90 متطوعًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
963

رفعت الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر السعودي، حالة التأهب والاستعداد منذ أمس الجمعة، تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ حيث بلغ عدد الفرق الإسعافية المشاركة أكثر من 98 فرقة إسعافية، وعدد المسعفين 196 مسعفًا، بينما شارك أكثر من 90 متطوعًا.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف؛ من خلال أكثر من 36 مركزًا إسعافيًّا وأكثر من 556 مختصًّا من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، مدعومة بأكثر من 86 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت "الهيئة" في نطاق الحرم المكي الشريف، أربعة مراكز إسعافية دائمة، و11 نقطة إسعافية تغطي كافة مناطق الحرم ومدعومة بأربع عربات قولف لنقل الحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.

وحرصت "الهيئة" على توفير كافة وسائل الدعم لتسهيل عمليات نقل الحالات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، لاسيما في المناطق شديدة الازدحام مثل منطقة الحرم الشريف؛ إذ خصصت الهيئة فريقًا إسعافيًّا متكاملًا من الدراجات النارية يتكون من 38 مسعفًا و19 دراجة نارية، للوصول بشكل سريع إلى الحالات الإسعافية في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية، وتحديدًا حول المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وقال مشرف نطاق العاصمة المقدسة بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبيد مسحل العتيبي: الفرق الإسعافية رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات الطارئة خلال الجمعة الأولى في موسم الحج، لاسيما مع تزايد وفود الحجاج على العاصمة المقدسة؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وفقًا لخطة التعامل مع الطوارئ التي تعمل عليها فرق الهلال الأحمر السعودي.

وأشار إلى انتشار المراكز الإسعافية في مناطق العاصمة المقدسة والمسجد الحرام؛ لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى تخصيص فريق الدراجات النارية لسهولة الوصول إلى الحالات في المناطق المزدحمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,181
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,451
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,502
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,521

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة