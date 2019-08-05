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رئيس أمن الدولة يشيد بتطور معسكرات الخدمة العامة في مكة والمشاعر

خلال لقائه بالكشافة في معسكر عرفات

أشاد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بالتطور الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام.

وأكد في كلمة ألقاها خلال زيارته يوم أمس لمعسكر عرفات الكشفي حيث التقى منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة العامة، أن الكشافة شركاء في أمن الوطن وأمن الحجاج وأمن المواطنين.

وأشار في كلمته إلى الرسالة العظيمة للكشافة وأنهم شركاء في تأمين أداء فريضة الحج، داعياً الجميع إلى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج، ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم.

وألقى خلال اللقاء المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كلمة قدم فيها الشكر لرئيس أمن الدولة على حرصه بالالتقاء بالكشافة خلال موسم الحج كل عام، مؤكداً على أن الجمعية ومن خلال معسكرات الخدمة العامة تعمل على إيجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عدد من الجهات الحكومية، وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من أجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في تلك المعسكرات والنجاح الذي يتحقق كل عام يعود إلى توفيق المولى عز وجل، ثم التشجيع والدعم الذي تجده من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والمتابعة التي تجدها المعسكرات من لدن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وسلم رئيس أمن الدولة في ختام اللقاء، الشهادات للقيادات الكشفية المشاركة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني.

وكان رئيس أمن الدولة قد قام بجولة داخل المعسكر اطلع خلالها على جهود الجمعية في إصدار الخرائط الإرشادية الورقية والتطبيقات الإلكترونية وكذلك الأدلة الإرشادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس أمن الدولة يشيد بتطور معسكرات الخدمة العامة في مكة والمشاعر
سبق

أشاد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بالتطور الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام.

وأكد في كلمة ألقاها خلال زيارته يوم أمس لمعسكر عرفات الكشفي حيث التقى منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة العامة، أن الكشافة شركاء في أمن الوطن وأمن الحجاج وأمن المواطنين.

وأشار في كلمته إلى الرسالة العظيمة للكشافة وأنهم شركاء في تأمين أداء فريضة الحج، داعياً الجميع إلى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج، ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم.

وألقى خلال اللقاء المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كلمة قدم فيها الشكر لرئيس أمن الدولة على حرصه بالالتقاء بالكشافة خلال موسم الحج كل عام، مؤكداً على أن الجمعية ومن خلال معسكرات الخدمة العامة تعمل على إيجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عدد من الجهات الحكومية، وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من أجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في تلك المعسكرات والنجاح الذي يتحقق كل عام يعود إلى توفيق المولى عز وجل، ثم التشجيع والدعم الذي تجده من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والمتابعة التي تجدها المعسكرات من لدن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وسلم رئيس أمن الدولة في ختام اللقاء، الشهادات للقيادات الكشفية المشاركة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني.

وكان رئيس أمن الدولة قد قام بجولة داخل المعسكر اطلع خلالها على جهود الجمعية في إصدار الخرائط الإرشادية الورقية والتطبيقات الإلكترونية وكذلك الأدلة الإرشادية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:20 PM

رئيس أمن الدولة يشيد بتطور معسكرات الخدمة العامة في مكة والمشاعر

خلال لقائه بالكشافة في معسكر عرفات

A A A
عبدالحكيم شار - مكة المكرمة
0
2,764

أشاد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بالتطور الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام.

وأكد في كلمة ألقاها خلال زيارته يوم أمس لمعسكر عرفات الكشفي حيث التقى منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة العامة، أن الكشافة شركاء في أمن الوطن وأمن الحجاج وأمن المواطنين.

وأشار في كلمته إلى الرسالة العظيمة للكشافة وأنهم شركاء في تأمين أداء فريضة الحج، داعياً الجميع إلى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج، ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم.

وألقى خلال اللقاء المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كلمة قدم فيها الشكر لرئيس أمن الدولة على حرصه بالالتقاء بالكشافة خلال موسم الحج كل عام، مؤكداً على أن الجمعية ومن خلال معسكرات الخدمة العامة تعمل على إيجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عدد من الجهات الحكومية، وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من أجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في تلك المعسكرات والنجاح الذي يتحقق كل عام يعود إلى توفيق المولى عز وجل، ثم التشجيع والدعم الذي تجده من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والمتابعة التي تجدها المعسكرات من لدن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وسلم رئيس أمن الدولة في ختام اللقاء، الشهادات للقيادات الكشفية المشاركة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني.

وكان رئيس أمن الدولة قد قام بجولة داخل المعسكر اطلع خلالها على جهود الجمعية في إصدار الخرائط الإرشادية الورقية والتطبيقات الإلكترونية وكذلك الأدلة الإرشادية.

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