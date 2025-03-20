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تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب

ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:48 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:54 PM

تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب

ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية.

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