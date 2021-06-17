ضحايا كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجل 2997 وفاة و65 حالة بتونس و32 بمصر

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، أن البرازيل سجلت 2997 وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونًا و628588 إصابة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 493693 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 275010 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 203193 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15723 حالة بعد تسجيل 32 وفاة جديدة.

تونس

سجلت تونس 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 374 ألفًا و312 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 13 ألفًا و721 وفاة.