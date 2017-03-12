النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المغامسي" داعياً الناس لترك كثير مما اعتادوه: واكبوا جهود الدولة لتطويق "كورونا"

قال: يجب التعاون مع "الصحة" دفعاً لما هو أعظم من الشرور والآفات مع التوكل على الله

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ #صالح_المغامسي: إن ما تقوم به الدولة من جهود احترازية متتابعة في سبيل تطويق فيروس "كورونا" يجب أن يصاحبه وعي المواطن والمقيم، وترك كثير مما اعتاده الناس شرعاً أو عُرفاً.

وتابع عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "كما يجب التعاون مع وزارة الصحة؛ وذلك دفعاً لما هو أعظم من الشرور والآفات، مع صدق التوكل على الله والتسليم لقدره".

إمام وخطيب مسجد قباء المدينة المنورة صالح المغامسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المغامسي" داعياً الناس لترك كثير مما اعتادوه: واكبوا جهود الدولة لتطويق "كورونا"
سبق

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ #صالح_المغامسي: إن ما تقوم به الدولة من جهود احترازية متتابعة في سبيل تطويق فيروس "كورونا" يجب أن يصاحبه وعي المواطن والمقيم، وترك كثير مما اعتاده الناس شرعاً أو عُرفاً.

وتابع عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "كما يجب التعاون مع وزارة الصحة؛ وذلك دفعاً لما هو أعظم من الشرور والآفات، مع صدق التوكل على الله والتسليم لقدره".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:59 AM

"المغامسي" داعياً الناس لترك كثير مما اعتادوه: واكبوا جهود الدولة لتطويق "كورونا"

قال: يجب التعاون مع "الصحة" دفعاً لما هو أعظم من الشرور والآفات مع التوكل على الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,841

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ #صالح_المغامسي: إن ما تقوم به الدولة من جهود احترازية متتابعة في سبيل تطويق فيروس "كورونا" يجب أن يصاحبه وعي المواطن والمقيم، وترك كثير مما اعتاده الناس شرعاً أو عُرفاً.

وتابع عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "كما يجب التعاون مع وزارة الصحة؛ وذلك دفعاً لما هو أعظم من الشرور والآفات، مع صدق التوكل على الله والتسليم لقدره".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,364
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,395

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة