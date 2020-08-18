"مدني جازان" يجدد التحذير من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل محافظات: أبوعريش، والحرث، والدايرة، والريث، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة (08:00) من مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة.



وتتضمن التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية باتجاه جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعًا للأمواج البحرية من متر إلى مترين مع تدني مدى الرؤية وتشمل مدينة جازان والدرب، وفرسان وتستمر حتى الساعة (07:00) مساء.



وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.



ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.





وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.