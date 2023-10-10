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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

تقرير كورونا.. نسبة الأطفال من إجمالي المصابين الجدد 12%

تسجيل 405 حالات جديدة وإجراء 46189 فحصاً مخبرياً جديداً

قالت "الصحة" إنه تم إجراء (46189) فحصاً مخبرياً جديداً، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" الموجودة في كل مناطق المملكة.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت قد أعلنت "الصحة" في وقت سابق اليوم السبت عن تسجيل (405) حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (338944) حالة، من بينها (9189) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (842) حالة حرجة، كما تم تسجيل (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (324737) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (405) حالات منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (5018) حالة، وذلك بإضافة (22) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير كورونا.. نسبة الأطفال من إجمالي المصابين الجدد 12%
سبق

قالت "الصحة" إنه تم إجراء (46189) فحصاً مخبرياً جديداً، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" الموجودة في كل مناطق المملكة.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت قد أعلنت "الصحة" في وقت سابق اليوم السبت عن تسجيل (405) حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (338944) حالة، من بينها (9189) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (842) حالة حرجة، كما تم تسجيل (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (324737) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (405) حالات منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (5018) حالة، وذلك بإضافة (22) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
03:52 PM

تقرير كورونا.. نسبة الأطفال من إجمالي المصابين الجدد 12%

تسجيل 405 حالات جديدة وإجراء 46189 فحصاً مخبرياً جديداً

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
954

قالت "الصحة" إنه تم إجراء (46189) فحصاً مخبرياً جديداً، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" الموجودة في كل مناطق المملكة.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت قد أعلنت "الصحة" في وقت سابق اليوم السبت عن تسجيل (405) حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (338944) حالة، من بينها (9189) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (842) حالة حرجة، كما تم تسجيل (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (324737) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (405) حالات منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (5018) حالة، وذلك بإضافة (22) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

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