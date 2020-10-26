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الحكومة الإسرائيلية طلبت من أجهزتها إعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

"مكان" أشارت إلى أن طهران نصبت صواريخ في عدة دول لاعتراض الغارات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران".

وقالت: "إن تقديرات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة أشارت إلى أن إيران تسعى إلى نصب صواريخ ارض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى؛ بهدف اعتراض غارات جوية إسرائيلية".

وأضافت: "إن هذه التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاعات الجوية على طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الإسرائيلية طلبت من أجهزتها إعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية
سبق

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران".

وقالت: "إن تقديرات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة أشارت إلى أن إيران تسعى إلى نصب صواريخ ارض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى؛ بهدف اعتراض غارات جوية إسرائيلية".

وأضافت: "إن هذه التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاعات الجوية على طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:19 PM

الحكومة الإسرائيلية طلبت من أجهزتها إعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

"مكان" أشارت إلى أن طهران نصبت صواريخ في عدة دول لاعتراض الغارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران".

وقالت: "إن تقديرات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة أشارت إلى أن إيران تسعى إلى نصب صواريخ ارض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى؛ بهدف اعتراض غارات جوية إسرائيلية".

وأضافت: "إن هذه التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاعات الجوية على طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي".

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