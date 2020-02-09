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وزير الثقافة يُعيّن "علوان" رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الأدب والنشر والترجمة

سيتولّى مسؤولية تنظيم وتطوير القطاع ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة.

وسيتولى الدكتور علوان في مهمته الجديدة مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الأدب والنشر والترجمة، ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين له، إلى جانب تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة النشر والإبداع الأدبي، وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة.

وأطلقت الوزارة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مساعيها المستمرة لتطوير قطاع الأدب بمختلف اتجاهاته الإبداعية، ورعايته بكل مكوناته المادية والبشرية، باعتباره قطاعاً يُثري الثقافة السعودية ويعكس صورة وهوية المملكة الأدبية والثقافية.

وستتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة.

ويأتي تطوير أنظمة صناعة النشر ضمن مهام عديدة ستتولّاها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالإضافة إلى وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاع وإقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة، واعتماد برامج تدريبية مهنية، وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما ستعمل الهيئة على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالأدب والنشر والترجمة، بالإضافة إلى دعم وتطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة تدعم المثقف السعودي.

وجاء استحداث وزارة الثقافة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي المحلي عبر تطوير القطاعات الثقافية الرئيسة، التي تؤلف في مجموعها المسارات الإبداعية الرئيسة، التي تنشط فيها المواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة.

وزير الثقافة هيئة الأدب والنشر والترجمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يُعيّن "علوان" رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الأدب والنشر والترجمة
سبق

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة.

وسيتولى الدكتور علوان في مهمته الجديدة مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الأدب والنشر والترجمة، ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين له، إلى جانب تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة النشر والإبداع الأدبي، وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة.

وأطلقت الوزارة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مساعيها المستمرة لتطوير قطاع الأدب بمختلف اتجاهاته الإبداعية، ورعايته بكل مكوناته المادية والبشرية، باعتباره قطاعاً يُثري الثقافة السعودية ويعكس صورة وهوية المملكة الأدبية والثقافية.

وستتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة.

ويأتي تطوير أنظمة صناعة النشر ضمن مهام عديدة ستتولّاها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالإضافة إلى وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاع وإقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة، واعتماد برامج تدريبية مهنية، وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما ستعمل الهيئة على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالأدب والنشر والترجمة، بالإضافة إلى دعم وتطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة تدعم المثقف السعودي.

وجاء استحداث وزارة الثقافة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي المحلي عبر تطوير القطاعات الثقافية الرئيسة، التي تؤلف في مجموعها المسارات الإبداعية الرئيسة، التي تنشط فيها المواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
07:55 PM

وزير الثقافة يُعيّن "علوان" رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الأدب والنشر والترجمة

سيتولّى مسؤولية تنظيم وتطوير القطاع ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة.

وسيتولى الدكتور علوان في مهمته الجديدة مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الأدب والنشر والترجمة، ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين له، إلى جانب تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة النشر والإبداع الأدبي، وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة.

وأطلقت الوزارة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مساعيها المستمرة لتطوير قطاع الأدب بمختلف اتجاهاته الإبداعية، ورعايته بكل مكوناته المادية والبشرية، باعتباره قطاعاً يُثري الثقافة السعودية ويعكس صورة وهوية المملكة الأدبية والثقافية.

وستتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة.

ويأتي تطوير أنظمة صناعة النشر ضمن مهام عديدة ستتولّاها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالإضافة إلى وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاع وإقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة، واعتماد برامج تدريبية مهنية، وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما ستعمل الهيئة على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالأدب والنشر والترجمة، بالإضافة إلى دعم وتطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة تدعم المثقف السعودي.

وجاء استحداث وزارة الثقافة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي المحلي عبر تطوير القطاعات الثقافية الرئيسة، التي تؤلف في مجموعها المسارات الإبداعية الرئيسة، التي تنشط فيها المواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة.

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